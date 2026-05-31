100. születésnapját ünnepelte egy köbléri hölgy
Május 30-án töltötte be 100. életévét Maria Ambrusz, az ungvári járási Köblér (Kibljari) lakosa – számolt be róla a Szerednyei Községi Tanács szombaton.
Az idős hölgy 1926-ban született.
A bejegyzésben azt írták: egy évszázad alatt az asszony számos történelmi eseménynek volt szemtanúja, nehéz megpróbáltatásokon ment keresztül, de sikerült megőriznie emberségét, kedvességét és őszinte szeretetét szülőföldje iránt.
Az asszony öt gyermeket nevelt fel.
Születésnapja alkalmából köszöntötték őt a helyi önkormányzat vezetői, valamint családtagjai.
További jó egészséget kívánunk az ünnepeltnek.
