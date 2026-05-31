Május 31.: a dohányzásmentesség világnapja

Ma van a dohányzásmentesség világnapja. A káros szenvedély nemcsak az emberek egészségét veszélyezteti, de az emberiségnek otthont adó Földét is.

A termesztéstől a gyártáson és szállításon át a fogyasztásig, majd a hulladékkezelésig a dohánytermékek számos módon pusztító hatással vannak a környezetre. Ezek a lépcsők mind-mind komoly problémaforrást jelentenek környezetvédelmi szempontból, hiszen olyan értékes természeti erőforrásokat veszítünk miattuk, mint a víz és a fák, nem is beszélve a dohánytermékek előállítása során képződő szennyezőanyagokról. Mint az az Egészségügyi Világszervezet (WHO) összeállításában olvasható, a dohányipar mintegy 80 millió tonna üvegházhatású szén-dioxidot juttat a légkörbe évente. Mindez olyan mértékben járul hozzá a globális felmelegedéshez, mint 17 millió benzinüzemű személyautó rendszeres használata.

Egyetlen szál cigaretta 14 gramm szén-dioxiddal szennyezi a levegőt a teljes életciklusa során. Minden háromszázadik cigaretta előállításával egy újabb fát kell kivágni az erdőkben, ami ijesztő, ha belegondolunk, hogy évente mintegy hatbillió (!) cigarettát gyártanak a világban. A dohánytermékek csomagolása csak 2021-ben legalább 2 millió tonna hulladékkal terhelte a bolygót, ami közel 10 ezer tehervonat együttes tömegével egyenértékű.

A WHO fontosnak tartja leszögezni , hogy a dohánytermesztés, a dohánytermékek gyártása és fogyasztása egyaránt mérgezi a vizeket, a talajt és a települések utcáit. Nem szabad bedőlnünk a dohányipar azon kezdeményezéseinek és marketingfogásainak, amelyek révén igyekszik „zöldebb”, környezetbarátabb színben feltüntetni magát a potenciális vásárlók előtt. A világszervezet célja, hogy elérje, hogy a dohánycégek fizessenek azon károk helyreállításáért, amelyeket a tevékenységükkel okoznak a profit érdekében. Ezen felül a legfontosabb cél, hogy minél többen felhagyjanak a dohányzással, hiszen minden egyes elszívott cigaretta és egyéb termék komoly megterhelést ró a Föld azon forrásaira, amelyektől a létezésünk függ.

A dohányzás elhagyásával éppúgy óvjuk környezetünket, mint saját és szeretteink egészségét. A dohánytermékek évente több mint 8 millió ember halálával hozhatók közvetlen kapcsolatba, köztük 1,2 millió tüdőrákbetegével – olvasható a Nemzetközi Rákellenőrzési Unió (UICC) oldalán . Egyértelműen kijelenthető, hogy a dohányzás a rák legjelentősebb megelőzhető oka, és a dohányhasználat visszaszorítása a legjobb, amit tehetünk a megbetegedések kockázatának mérséklése érdekében. Emellett a dohányzással összefüggő egészségügyi költségek és kieső munkanapok 1,4 billió amerikai dollár veszteséget generálnak a globális gazdaságban minden évben.

Forrás: hazipatika.com

