Ma van a magyar hősök emlékünnepe

1924-ben az Országgyűlés törvénybe iktatta a hősök emlékünnepét, amely minden év május hónap utolsó vasárnapját a hősi halottak emlékének szentelte, akiknek helytállása, bátorsága és áldozatvállalása hozzájárult a magyar nemzet fennmaradásához. Eredete egy hét évvel korábban meghozott törvényhez köthető, mely már az első világháború idején rendelkezett a hősi halált halt magyar katonák emlékének méltó megőrzéséről. Az emléknap története szorosan összefonódik a nemzeti emlékezet, a hadisírgondozás és a kegyeleti hagyományok történetével.

A magyar hősök emlékünnepe egyszerre szól a hősiességről, az emberi önfeláldozásról és arról az erkölcsi kötelességről, hogy a nemzet soha ne feledje azokat, akik a haza védelmében áldozták életüket.

„A magyar katonahősök kultuszának ápolása ma különösen fontos, hiszen egy több szempontból is értékvesztett világban élünk, ahol gyakran az egyéni érdekek élveznek elsőbbséget a közösség érdekeivel szemben. A hazáért áldozatot hozott katonákra való emlékezés nem puszta kegyeleti tevékenység, hanem fontos üzenet is.

Üzenet egyrészt a társadalom felé, hogy nem felejtjük el azokat, akik a legdrágábbat, az életüket adták a rájuk bízottakért, s üzenet a haza védelmére most is készen álló honvédeink felé is, hogy tiszteljük elődeiket, s hogy a nemzet nagyra értékeli szolgálatukat, amelynek – bár sose történjen ez meg! – lehet a vége ugyanaz, mint azoké, akiknek a nevei a számtalan hősi emlékművön olvashatók” – fogalmazott Maruzs Roland ezredes, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka.

A hősi emlékezet megőrzése és az emléknap kialakulása

A ma élő korosztály már csak a tankönyvekből tudja, hogy 1914–1918 között egy világméretű háború tombolt, amely a magyarság számára nemcsak a világpolitikai események és a geopolitika diktálta szükségszerűség, hanem egyben honvédő háború is volt.

Az Osztrák–Magyar Monarchia tagállamaként a Magyar Királyság területéről 3,6 millió férfit mozgósítottak, akiknek egy része a Magyar Királyi Honvédségben, míg mások a közös haderő alakulataiban szolgáltak ott, ahová Magyarország védelmi határvonalai kitolódtak. A veszteségek óriásiak voltak: 1914 és 1918 között több mint 530 ezer magyar katona halt hősi halált. Nem volt olyan család, amelyet ne érintett volna a háború. Az elesettek emlékének méltó megőrzése ezért hamar nemzeti üggyé vált.

Második éve tombolt a világháború, amikor 1915-ben báró Ábele Ferenc vezérkari őrnagy – gróf Tisza István miniszterelnöknek írt levelében – indítványozta, hogy minden község kőemléket állítva örökítse meg az elesett hősök neveit.

Kezdeményezése két évvel később jogerőre emelkedett, és megszületett „a most dúló háborúban a hazáért küzdő hősök emlékének megörökítéséről” szóló 1917. évi VIII. törvénycikk. Ekkor mondták ki először, hogy „nemzetünk hősi halottainak kegyeletteljes tiszteletét megfelelő módon kifejezésre kell juttatni és az utókor számára meg kell örökíteni.” E rendelkezés nyomán az első világháborút követően országszerte emlékművek százait avatták fel.

Trianon után a hősök emlékének ápolása még fontosabbá vált. A szétszakított országban a hősi emlékművek nemcsak az elesettek iránti gyászt, hanem az összetartozást és a megmaradást is jelképezték. Szinte minden településen állítottak obeliszket, emlékkövet vagy szobrot a halott hősök tiszteletére.

Az emlékművek állításán túl a tisztelet és emlékezés jegyében az Országgyűlés az 1924. évi XIV. törvénycikkel rendelkezett „az 1914/1918. évi világháború hősi halottai emlékének megünnepléséről”. A rendelet értelmében „a magyar nemzet mélységes szeretettel, magasztaló elismeréssel és hálával emlékezik meg azokról a hős fiairól, akik az 1914/1918. évi világháború alatt a hazáért vívott súlyos küzdelmekben a magyar nemzetnek dicsőséget és hírnevet szerezve életüket feláldozták. A nemzet soha el nem múló hálája és elismerése jeléül, az élő és jövő nemzedékek örök okulására és hősi halottaink dicsőségére minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját nemzeti ünneppé avatja. Ezt az ünnepnapot – mint a hősök emlékünnepét – a magyar nemzet mindenkor a hősi halottak emlékének szenteli.”

A magyar hősök emlékünnepéhez kapcsolódó megemlékezések 1925-ben váltak rendszeressé, amely az ország egyik legfontosabb kegyeleti eseménye lett. Ekkortól kezdve – egészen 1945-ig – egyházi szertartásokkal és koszorúzásokkal emlékeztek meg a háborúban elhunytakról.

A hősök emlékének megörökítését az akkori teljes magyar társadalom igényelte.

1942-ben új rendelet született a honvédelmi miniszter és a belügyminiszter közös elhatározásából, amely előírta, hogy az újabb világháborúban elesett honvédek neveit is fel kell vésni a már meglévő hősi emlékművekre. A második világháború során a Magyar Királyi Honvédség mintegy 200–350 ezer fős veszteséget szenvedett.

A magyar hősi emlékezet felszámolása 1945 után

A második világháború után fokozatosan kiépülő kommunista diktatúra egyik intézkedése pont a nemzeti emlékezet átalakítása volt. A két világháborúban hősi halált halt magyar katonák kultuszát a „régi rendszer” részének tekintették, ezért fokozatosan háttérbe szorították, majd sok esetben tudatosan felszámolták.

Ez különösen súlyosan érintette a katonai temetőket és hősi parcellákat. A hősök emlékünnepét megszüntették, számos emlékművet lebontottak vagy átértelmeztek, a hadisírok pedig sok helyen az enyészeté lettek.

A korszak egyik legdrámaibb példája a budapesti rákoskeresztúri Új köztemető első világháborús hősi parcella-rendszerének pusztulása volt.

A két világháború között Európa egyik legnagyobb katonai temetőjének számított, ahol mintegy 20–25 ezer magyar katonát helyeztek végső nyugalomra. A temető külön főbejárattal, díszsétányokkal és monumentális emlékművekkel rendelkezett. Az 1950-es évektől azonban a sírjeleket eltávolították, a parcellák jelentős részét beszántották, az emlékművek egy részét pedig lerombolták. Több tízezer magyar katona földi maradványai tűntek el dokumentáció nélkül.

Miközben a két világháború magyar hősei háttérbe szorultak, a kommunista emlékezetpolitika a szovjet hadsereg kultuszát építette. Ennek hatására a rendszer tudatosan akadályozta a Vörös Hadsereg által elkövetett atrocitások feltárását, a nyilvánosság számára hozzáférhető történeti munkák pedig kizárólag „ideológiailag ellenőrzött” formában jelenhettek meg.

Négy évtizeden keresztül sok helyen csak helyi közösségek, vagy családok csendes munkájának köszönhetően maradt fenn a kegyelet hagyománya.

Hadisírgondozás és hőskultusz napjainkban

1989 után a hadisírgondozás ismét állami feladattá vált, és megkezdődött az eltűnt vagy elfeledett katonák felkutatása.

Sok család számára ma is személyes kérdés: hol nyugszik a két világháborúban elesett hozzátartozójuk?

A magyar hősök kultusza 2001 nyarán vált újra a nemzeti emlékezet része.

Ekkor hirdették ki a „magyar hősök emlékének megörökítéséről és a magyar hősök emlékünnepéről” rendelkező 2001. évi LXIII. törvénycikket, amely nem csak a két világháborúban, hanem egyúttal ezeréves állami létünk védelmében elesett katonákra és polgárokra is kiterjesztette az emlékezést: „A magyarság hosszú, nehéz történelme során, különösen a honfoglalás és Szent István király ezer esztendővel ezelőtt történt államalapítása óta a haza megszámlálhatatlan fia és leánya harcolt fegyverrel vagy anélkül Magyarország, a magyar nemzet védelmében, illetve vállalt vértanúságot a hazáért. Tetteik nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy fennmaradt a magyar nemzet és a magyar állam. A Magyar Köztársaság Országgyűlése kötelességének érzi, hogy tisztelettel adózzék azok emléke előtt, akik vérüket ontották, életüket kockáztatták vagy áldozták Magyarországért.”

A hősi emlékezet egyik legközvetlenebb, a társadalom számára is aktívan megélhető formája a hadisírgondozás.

A Magyar Honvédség évente három alkalommal – március 15-ére és a május végi magyar hősök emléknapjára készülve, valamint halottak napja alkalmából – szervez hadisír-karbantartási programot, amelynek célja a magyar katonahősök emlékének méltó ápolása, a tiszteletadás hagyományának erősítése, valamint a fiatalok honvédelmi elkötelezettségének elmélyítése.

A hadisírgondozók munkája összetett történészi, régészeti és kegyeleti feladat. A szakemberek korabeli hadinaplókat, veszteségi nyilvántartásokat és katonai térképeket vizsgálnak, miközben feltárásokat végeznek Kárpát-medence-szerte és külföldön egyaránt. A Don-kanyar harcterein, a Gödöllői-dombság térségében, egykori hadifogolytáborok helyszínein vagy elfeledett katonai parcellákban ma is folyamatos a kutatómunka.

Az elmúlt évek eredményei jól mutatják, milyen jelentős munka zajlik ezen a területen.

2024-ben a hadisírgondozók 16 vármegye 34 helyszínén összesen 1 234 katona földi maradványait tárták fel és exhumálták. Több esetben sikerült azonosítani az elesetteket az előkerült azonosító jegyek, katonai tárgyak és levéltári dokumentumok segítségével.

2025-ben tovább folytatódtak a kutatások. A tavalyi év során 33 előre tervezett feltárást és 10 soron kívüli leletmentést hajtottak végre. Összesen 255 katona földi maradványait exhumálták, közülük 222 magyar katona volt. Különösen jelentős eredmény, hogy 49 személyt név szerint is sikerült azonosítani. Sok család számára több mint nyolcvan év után derült ki, hol nyugszik a hozzátartozójuk.

A magyar hősök emlékünnepe ezért ma is fontos és aktuális. Arra emlékeztet, hogy a történelem legnehezebb időszakaiban mindig voltak magyarok, akik a közösségért, családjukért és hazájukért vállalták a legnagyobb áldozatot. A hadisírok gondozása, az emlékművek megőrzése és a hősök neveinek továbbadása nem pusztán múltidézés, hanem a nemzeti önazonosság megőrzése is.

A hirado.hu nyomán

Nyitókép forrása: Magyar hadisírgondozás Facebook-oldala

