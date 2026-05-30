Több mint 27 ezer diáknak szólt az utolsó csengő Kárpátalján

Több mint 27 ezer tanuló ballag idén a megyében – Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai Katonai Adminisztráció vezetője a Facebook-oldalán május 29-én.

A bejegyzés szerint Kárpátalján idén 11 288 tanuló fejezi be a 11. osztályt, és több mint 16 ezer 9. osztályos diák ballag le. Az idei végzősök teljes száma a megyében meghaladja a 27 ezer főt.

Az Ungvári Városi Tanács tájékoztatása szerint az ungvári iskolákban 1220 11. osztályos, és 1683 9. osztályos diák fejezi be a tanulmányait.

Az utolsó csengő a munkácsi kistérség iskoláiban is megszólalt. Ott idén 747-en fejezték be a középiskolai, és 1337-en az általános iskolai tanulmányaikat.

Bileckij kiemelte, hogy több mint 11 ezer szülő nyújtotta már be jelentkezését gyermeke első osztályba való felvétele iránt. A megyevezető szerint a 2026–2027-es tanévben a diákok létszáma Kárpátalján meghaladja majd a 141 ezret.

Kárpátalja.ma

