Fára menekült a medve elől egy határsértő az ukrán–román határon

A határőrök segítségét kérte egy rémült kijevi lakos az ukrán–román határszakaszon – az Ukrán Állami Határőrszolgálat (DSZNSZ) Nyugati Regionális Főosztálya a Facebook-oldalán.

A közlemény szerint a férfi illegálisan szeretett volna Romániába jutni, ezért az éjszaka leple alatt indult el a hegyvidéken. Amikor azonban észrevett egy medvét a közelben, ijedtében felmászott egy fára, majd segítséget kért.

A határőröknek köszönhetően a határsértő férfi biztonságosan lejutott a fáról, a medve ekkor már nem volt a közelben.

A kijevi férfi ellen illegális határátlépési kísérlet miatt közigazgatási eljárás indult.

A hatóságok ismételten felhívják a figyelmet arra, hogy a hegyvidéki határterület a zord terepviszonyok és a nagytestű vadállatok miatt életveszélyes.

Kárpátalja.ma

