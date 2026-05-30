Körözött személyt vettek őrizetbe a csapi határátkelőn

A csapi különítmény határőrei feltartóztattak egy kárpátaljai lakost, aki ellen a Nemzeti Rendőrség körözést adott ki – az Ukrán Állami Határőrszolgálat Nyugati Regionális Főosztálya a Facebook-oldalán május 30-án.

A tájékoztatás szerint a fiatalember vonattal utazott Magyarországról Ukrajnába a csapi határátkelőn keresztül. Az okmányainak ellenőrzése során azonban az adatbázis jelezte, hogy körözés alatt áll. A férfi ellen rablás bűntette miatt indult eljárás. A bíróság döntése értelmében a gyanúsított őrizetbe vétele szükséges.

A határátléptetési eljárás befejezését követően a férfit átadták a rendvédelmi szerveknek.

Kárpátalja.ma

