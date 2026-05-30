Ittasan, bevont jogosítvánnyal vezetett egy férfi Ungváron

Gyanús sofőrt állítottak meg a járőrök Ungváron a közlekedési szabályok megsértése miatt a Kapatszka Ukrajina (korábbi Gagarin) utcán. Az okmányellenőrzés során kiderült, hogy a Lanos volánjánál ülő férfi vezetői engedélyét korábban bevonták.

A járőrök az intézkedés során észlelték, hogy a sofőr alkoholos befolyásoltság jeleit mutatja. A rendőrségi beleegyezett, hogy alkoholtesztre vigyék egy egészségügyi intézménybe. Az orvosi szakvélemény megerősítette a gyanút: a férfi véralkoholszintje 0,85‰ volt.

A sofőrt a fentiek mellett a biztonsági öv használatának elmulasztásáért is felelősségre vonták, így a járőrök összesen több mint 75 ezer hrivnyás büntetést szabtak ki rá.

Kárpátalja.ma

