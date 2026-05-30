Kazahsztáni szénbányában kutattak magyar katonasírok után

Kazahsztán északkeleti részén, a Pavlodari régióban található Ekibastuz városában kutattak az első világháború idején hadifogságban meghalt magyar katonák sírjai után a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum hadisírgondozó szakemberei – közölte a szervezet a Facebook-oldalán szombaton.

Mint írták, Ekibastuz városa mellett található a világ jelenleg legnagyobb külszíni fejtésű szénbányája és a bánya területének bővítésekor fedezett fel Ivan Truhin helytörténész-régész egy, az első világháborúhoz is köthető temetkezési helyet.

A területen a világháború idején angol és francia tulajdonban lévő mélyművelésű szénbánya működött, ahová a keleti fronton fogságba esett osztrák-magyar katonákat vezényeltek kényszermunkára a háború miatt kiesett helyi munkaerő pótlására. A sokszor embertelen körülmények miatt a hadifoglyok közül többen életüket vesztették. Róna Ottó Iván, Magyarország asztanai nagykövete személyes közbenjárására a bánya vezetése vállalta, hogy a kitermelést az érintett területen a sírok helyzetének rendezéséig felfüggeszti – tették hozzá.

A hadisírgondozó szakemberek május 18. és 22. között látogattak a helyszínre a temetési helyek pontos felmérése és az ott eltemetettek emlékének megőrzése miatt. Kiemelték, hogy az ekibastuzi hadifogolytáborról a magyarországi forrásokban nem volt fellelhető adat, így minden helyszíni információ kiemelt fontossággal bír a korszak Közép-Ázsiát érintő kutatásában.

A temető eredeti állapotát a nagy mértékű bolygatás és rongálás miatt már nem tudták rekonstruálni a szakemberek, így az oda eltemetettek pontos száma és nemzetiségi hovatartozása sem derülhetett ki, de néhány, az eredeti helyéről elmozdított sírkő jó állapotban fennmaradt.

Ilyen a magyar Szilas József (1891–1918.03.26.) és Balázs Péter (1889–1918.02.16.), valamint az osztrák–magyar haderőben szolgálatot teljesítő, olasz nemzetiségű Angelo Pellegrini bajtársaik által állított sírjele. A sírjelek feliratai új információkkal segítik a nagy háború veszteségkutatását.

Hozzátették: az épen megőrződött síremlékeket az Ekibastuzi Városi Múzeum állandó tárlatában állították ki, ezzel a hősi halált halt katonák emlékének megőrzése biztosítottá vált.

Forrás: MTI

