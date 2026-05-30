Klíma nélkül is sokat tehetünk a lakás hűvösen tartásáért

Lassan beköszöntenek az első igazán forró nyári napok. A melegben sokszor már reggel sem igazán friss a levegő, délutánra pedig könnyen felforrósodik a lakás. Mindez nemcsak komfortérzetünkre lehet negatív hatással, de a többi között akár alvásminőségünkre is.

A modern légkondicionáló berendezések segíthetnek ellensúlyozni a problémát, de ezek költséges eszközök, és sok háztartásban nem elérhetőek. A helyzeten azonban egy egyszerű, régi trükk is sokat javíthat.

A lakás hűtése klíma nélkül

Nem csak a lakás aktív hűtése kínálhat megoldást a problémára, jobb, ha már eleve nem is engedjük be a meleget. Ebben a nyílászáróknak van nagy szerepe, mivel, ha a napsugarak órákon át közvetlenül érik az üveget, az ablakon keresztül rengeteg hő jut be a lakásba. Egy redőny, egy sötétítőfüggöny vagy bármilyen külső árnyékoló megoldást jelenthet: nem hűti le aktívan az otthont, de lassíthatja a felmelegedést.

Érdemes még azelőtt lehúzni a redőnyt, hogy az ablakon át erősen beszűrődne a napfény. A keleti fekvésű helyiségekben már a hajnali, kora reggeli órákban is fontos így gondoskodni a sötétítésről, míg a nyugatra néző ablakoknál elég délelőtt.

A cél nem az, hogy egész nap sötét legyen a lakásban. Arra kell csak ügyelni, hogy mindig csak abból az irányból igyekezzünk kizárni a fényt, amerről éppen a nap süt. Ez a módszer több fokkal csökkentheti a beltéri hőmérsékletet.

Különösen hatékony, ha kora reggel és késő este, amikor frissebb a kinti levegő, jó alaposan át is szellőztetjük a lakást.

Érdemes továbbá megemlíteni, hogy a redőnyökkel jobb eredményt lehet elérni, mint a sötétítő függönyökkel. Ennek oka elsősorban az, hogy a redőnyök kívülről árnyékolnak, azaz még azelőtt visszaverik a napfényt, hogy az ablaküveg felmelegedne.

A házipatika cikke nyomán

Nyitókép: illusztráció, balogh-therm.com

