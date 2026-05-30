Garázstűz az Ungvári járásban
Kigyulladt egy garázsépület ma hajnalban az ungvári járási Unggesztenyésen (Linci). A megyeközpont és a faluhoz közeli Szerednye tűzoltóit riasztották a helyszínre.
Kiérkezésükkor a garázs lángokban állt, a közvetlenül mellett álló lakóházat pedig elborította a füst.
A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának beszámolója szerint a tűz egy kanapéról terjedt át az épület többi részére. A szakembereknek közel két órájába telt a 70 négyzetméteren pusztító lángok megfékezése.
A baleset következtében megsemmisült a garázs egy része, a benne tárolt tűzifa, egy traktor és több szerszám. A tűzoltók munkájának hála a lakóház sértetlen maradt.
Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.Beállítás →