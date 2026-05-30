Halálos közlekedési baleset Ungváron

Halálos kimenetelű közlekedési baleset történt május 29-én az ungvári Hranyitna utcában. A szerencsétlenség körülményeit a rendőrség vizsgálja.

A nyomozás jelen állása szerint egy Volkswagen kisbusz 34 éves sofőrje elvesztette uralmát a jármű felett, minek következtében az letért az útról és az oldalára borult.

A volánnál ülő ungvári járási férfi még a mentők kiérkezése előtt belehalt sérüléseibe.

A nyomozók az esettel kapcsolatban tanúkat hallgattak ki, és begyűjtötték a térfigyelő kamerák felvételeit. A kisbuszt szakértői vizsgálat céljából elvontatták.

Sajtóinformációk szerint a jármű az Ukrán Fegyveres Erők tulajdonában áll.

Kárpátalja.ma

