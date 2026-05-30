Távozik a Liverpool éléről Arne Slot

Azonnyali hatállyal távozik a Liverpool labdarúgócsapatának vezetőedzői posztjáról Arne Slot.

A holland tréner 2024 májusában váltotta a német Jürgen Kloppot a liverpooliak kispadján, és az első idényben bajnoki címet szerzett a csapattal.

A folytatás viszont már korántsem sikerült ilyen jól, a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató együttes csak az ötödik helyen végzett a Premier League legutóbbi szezonjában, a negyeddöntőben búcsúzott a Bajnokok Ligájától, és ezúttal egyetlen trófeát se nyert.

A 47 éves Slot és a klubvezetés – amely a közösségi oldalain jelentette be a döntést – közös megegyezéssel zárja le az együttműködést.

A távozó vezetőedző utódjaként elsőként Andoni Iraola neve merült fel. A spanyol tréner legutóbb a Bournemouth-nál dolgozott.

Forrás: MTI

