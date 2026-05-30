Miért van déjà vu érzésünk?

A déjà vu meglepően gyakori élmény. Nézzük, mivel magyarázza a tudomány ezt a furcsa, rejtélyes jelenséget.

Érezte már azt valahol, hogy járt már ott korábban, miközben pontosan tudta, hogy akkor van ott először? Volt már olyan érzése egy-egy esemény kapcsán, mintha azt már átélte volna, amikor az nem is lehetséges? Ezekre az élményekre mondjuk, hogy déjà vu.

A déjà vu lényege röviden az, hogy olyan érzésünk van, mintha az, amit jelenleg átélünk, már megtörtént volna a múltban. A déjà vu egy francia kifejezés, amely azt jelenti, hogy „már láttam”. 1876-ban használta először Émile Boirac francia filozófus a könyvszerkesztőjének írt levelében, majd később A jövő pszichológiája című könyvében.

A déjà vu érzés magyarázata

A szakértők ezt a jelenséget az ismerősséget és az ismeretlenséget magában foglaló emlékillúziónak nevezik, az A tanulás és motiváció pszichológiája című könyv szerint. Ez az illúzió szembeállítja azt a benyomásunkat, hogy az adott élmény ismerős, azzal a tudattal, hogy ez az ismerősség nem lehet valós. A könyv szerint a becslések szerint az emberek kétharmada számol be déjà vu élményről, a jelentett epizódok gyakorisága azonban az életkor előrehaladtával csökken.

Vannak, akik olyan gyakran élnek meg déjà vu élményt, hogy az már zavaró a mindennapi életükben. Az ilyen esetek hátterében általában szerhasználat, migrén vagy szorongás áll. Okozhatja továbbá a deperszonalizáció/derealizáció is, amely egy olyan mentális állapot, amikor a személy a testétől vagy a környezetétől elszakadtnak érzi magát. A gyakori déjà vu leggyakoribb okának viszont az agy temporális lebenyében fellépő epilepsziás rohamokat, valamint az emlékek tárolásában és előhívásában részt vevő agyi régiók – például a hippocampus és a parahippocampus – diszfunkcióját tartják a szakértők.

Mi okozhat déjà vu érzést egészséges embereknél?

Mivel a déjà vu érzést epilepszia vagy más betegség nélkül is átélhetjük, más magyarázatoknak is kell lenniük arra, hogy miért fordul elő ez a bizarr élmény. „Az egyik lehetséges mechanizmus az emlékezetalapú elmélet, amely az ismerősség és a felismerés szerepére összpontosít. Ez az elmélet azt sugallja, hogy a déjà vu akkor keletkezik, amikor egy jelenlegi helyzet erősen hasonlít egy korábban tapasztalt, de elfeledett élményre. Az új helyzet hasonlóságokat mutathat egy múltbeli eseménnyel, ami az ismerősség érzéséhez vezethet anélkül, hogy a konkrét részletekre emlékeznénk” – magyarázta dr. Ooha Susmita neuropszichiáter a Live Science-nek.

A szakértő szerint tehát a déjà vu az agyunk azon kísérletéből adódhat, hogy értelmezze ezeket az észlelt hasonlóságokat és a felismerés érzését keltse, még akkor is, ha nem tudjuk tudatosan felidézni az eredeti élményt. Összességében azonban nincs olyan, egyetemesen elfogadott tudományos elmélet, amely egyértelműen megmagyarázná a déjà vu mögött meghúzódó mechanizmust.

„Fontos megjegyezni, hogy a déjà vu egy gyakori élmény, és nem tekinthető semmilyen mögöttes orvosi vagy pszichológiai állapot jelének. Bár a déjà vu-ról alkotott ismereteink az évek során sokat fejlődtek, továbbra is összetett és érdekes jelenség, amely továbbra is tudományos vizsgálatok tárgya. További kutatásokra van szükség a déjà vu kialakulásában szerepet játszó pontos mechanizmusok feltárásához” – tette hozzá Susmita.

Forrás: hazipatika.com

Nyitókép: illusztráció. Forrás: Fotó: Getty Images





Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →