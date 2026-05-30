Liszovij: több mint 200 ezer diák tanul online Ukrajnában

Több mint 200 ezer tanulót oktatnak távoktatásban Ukrajnában – közölte Okszen Liszovij oktatási és tudományos miniszter egy interjúban.

A miniszter elmondása szerint a diákok különböző okokból tanulnak online. A frontvonalbeli régiókban például a gyerekeknek nincs lehetőségük a jelenléti oktatásra, a biztonsági körülmények betartása miatt csak távoktatásban tanulhatnak. Vannak azonban olyan gyerekek is, akiknek a szülei tudatosan döntenek úgy, hogy az online oktatást választják gyermekük számára. Ez vonatkozik a belső menekültekre is, akik azért választják az online oktatást, hogy gyermekeik a saját iskolájukban fejezhessék be a tanulmányaikat. Ők főként Donyeck, Luhanszk és Zaporizzsja megyéből származó diákok.

Liszovij hozzátette, hogy a jelenleg külföldön tartózkodó gyermekek nagy része is online tanul.

„Jelenleg körülbelül 60 ezer olyan gyermek van az ukrán oktatási rendszerben, aki külföldön tartózkodik, és Ukrajnában folytatja a tanulmányait (online – a szerk.)”

– mondta.

A miniszter megjegyezte: a jelenléti oktatáshoz való visszatérés a biztonsági tényezőktől függ.

