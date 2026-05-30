Gyilkosság miatt ítéltek el egy kárpátaljai férfit

Kilenc évig terjedő szabadságvesztésre ítélték azt a 47 éves pereszlői (Priszlip) lakost, aki szándékosan gyilkolta meg ismerősét Ökörmezőn (Mizshirja) – közölte a Kárpátaljai Ügyészség a Telegramon.

A gyilkosság még 2026 áprilisában történt. A tettes és 52 éves áldozata együtt ünnepelték utóbbi születésnapját. A szórakozás közben szóváltás alakult ki a férfiak között, amely verekedéssé fajult. A vita hevében a 47 éves férfi felkapott egy gereblyét, majd többször megütötte vele vendéglátóját, aki ennek következtében a helyszínen életét vesztette.

A bíróság bűnösnek találta a férfi szándékos emberölés bűntettében. A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján 9 év börtönbüntetésre ítélték.

Kárpátalja.ma

