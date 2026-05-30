Miért vagyok itt valójában

„Hozd ide fiaimat a messzeségből, és leányaimat a föld végéről, mindenkit, akit rólam neveztek el, akit dicsőségemre teremtettem, akit formáltam és alkottam.”(Ézsaiás 43:6–7, RÚF)

Egy reggel a fiam, Griffin megkérdezte tőlem:

– Anya, miért vagyunk itt?

Még nem volt tízéves, én pedig bár nem éreztem magam teljesen felkészültnek, igyekeztem a lehető legjobb választ adni neki.

Beszélni kezdtem a Teremtés könyvéről, arról, hogyan alkotta meg Isten a világot, milyen felelősségünk van a teremtett világ gondozásában, és hogy Jézus arra hív bennünket, tegyünk tanítvánnyá másokat is.

Láttam rajta a zavart arckifejezést, ezért megálltam egy pillanatra.

– Van ennek bármi értelme számodra?

Erre így válaszolt:

– Anya… én csak azt kérdeztem, miért vagyunk még itthon. Az iskola már egy órája elkezdődött!

A „miért?” kérdése azonban jóval túlmutat a gyermekkori kíváncsiságon. Életünk minden döntése és cselekedete valamilyen cél felé visz bennünket. De mi történik akkor, ha végül elérjük azt, amiért küzdöttünk, és rájövünk: mégsem oda kellett volna megérkeznünk?

Sokan úgy írják ezt le, mint amikor valaki felmászik a siker létráján, majd a tetején döbben rá, hogy a létra rossz falnak volt támasztva. Ha nem értjük életünk valódi célját, könnyen céltalanul sodródhatunk – vagy akár sikeresek lehetünk, csak éppen a rossz dolgokban.

De akkor miért létezünk?

A Biblia erre egyszerű választ ad: Istenért létezünk, és az életünket érte kell élnünk.

Bár ez röviden hangzik, mégis tökéletesen összefoglalja a Szentírás tanítását az ember céljáról. Ézsaiás könyvének 43. fejezetében Isten száműzetés előtt álló népéhez szól, emlékeztetve őket arra, kik is ők valójában, és miért teremtette őket:

„Hozd ide fiaimat messziről, és leányaimat a föld végéről, mindenkit, akit az én nevemről neveznek, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam.”

(Ézsaiás 43:6–7)

Kezdettől fogva Istennek nem volt szüksége semmire. A Teremtés könyvében azt látjuk, hogy a három személyű Isten – Atya, Fiú és Szentlélek – tökéletes közösségben létezett. Mégis szeretetből, és dicsőségének kinyilatkoztatására megteremtette az embert. Ez ad értelmet a létünknek.

Ha ez igaz, abból két fontos dolog következik.

1. Ha Istenért létezem, akkor nem Ő létezik értem

Fiatalabb koromban megértettem, hogy Jézus meghalt a bűneimért, és örök életet kínál számomra. A hitemet mégis sokáig úgy éltem meg, mint valamit, ami jobbá teszi az életemet – nem pedig úgy, mint teljes önátadást Istennek.

Azt vártam, hogy Isten majd finomítgatja a terveimet. Ő azonban arra hívott, hogy teljesen tegyem le azokat.

Krisztus követése nem apró korrekciókról szól, hanem teljes átalakulásról. Jézus azt tanítja, hogy aki elveszíti az életét Őérte, az találja meg igazán (Máté 10:39). Az igazi élet akkor kezdődik, amikor feladjuk az irányítás illúzióját, és Isten akaratához igazítjuk magunkat.

2. Ha Istenért létezem, akkor minden megváltozik

Amikor életünk középpontjába Istent helyezzük, a prioritásaink is átalakulnak. A vágyaink, döntéseink és az irány, amerre tartunk, egyre inkább az Ő célját tükrözik.

És éppen ebben találjuk meg azt a beteljesedést, amire valójában teremtve lettünk.

A hit egyik legnagyobb paradoxona, hogy az igazi szabadság az önátadásban rejlik. Ahogy Isten Igéje formál bennünket, és a Szentlélek vezet, egyre inkább hasonlóvá válunk Hozzá – és egyre mélyebb örömöt tapasztalunk meg.

Imádság:

Uram, emlékeztess arra, ki vagyok, és hogy Téged szolgálva lettem megteremtve. Hadd dicsőítsen Téged az életem minden területe. Jézus nevében, ámen.

Forrás: virtualiskavezonoknek.blogspot.com

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →