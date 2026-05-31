Juhim Konoplja a német Bundesliga felé veszi az irányt
Az ukrán védő, Juhim Konoplja a Borussia Mönchengladbach játékosa lett.
A 26 éves futballista 2029 nyaráig szóló szerződést írt alá a német klubbal.
A klubok már minden részletet egyeztettek a transzferről, és a játékos hivatalosan is a Bundesliga csapatának tagja lett.
Konoplja a Sahtar utánpótlás-akadémiáján nevelkedett, és a felnőtt csapatban 2021 augusztusában debütált. Azóta 114 mérkőzésen szerepelt a donyecki együttesben, 7 gólt szerzett és 15 gólpasszt jegyzett.
A Sahtarral Konoplja hat trófeát nyert: háromszor lett ukrán bajnok (2023, 2024, 2026), kétszer Ukrán Kupagyőztese (2024, 2025), és 2021-ben megnyerte az Ukrán Szuperkupát is.
A Sahtar köszönetet mondott Konopljának a klubért végzett munkájáért, a pályán nyújtott önfeláldozásáért és a sikerekhez nyújtott hozzájárulásáért.
A Borussia Mönchengladbachnál Konoplja első alkalommal szerepel majd egy európai topligában.
Nyitókép forrása: Getty Images/Mateusz Slodkowski