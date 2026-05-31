Extrém magas tűzveszély van érvényben Kárpátalján

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége rendkívül magas tűzveszélyre figyelmeztet a következő napokban.

Május 31-e és június 2-a között 5-ös fokozatú tűzveszély van érvényben megyénk nagy részén.

A DSZNSZ közleménye szerint ebben a három napban jelentősen megnő a tüzek kialakulásának és gyors terjedésének kockázata az ökoszisztémában.

A megye lakosait és vendégeit arra kérik, hogy legyenek nagyon óvatosak a szabadban, ne gyújtsanak tüzet, és ne engedjék, hogy a száraz növényzet lángra kapjon. Már egy kis tűz is nagy kiterjedésű tüzet okozhat, és jelentős kárt eredményezhet a környezetben.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →