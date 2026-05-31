Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy 8 éves kisfiú Kárpátalján

Szemétégetés közben súlyosan megégett egy kárpátaljai kisfiú – kárpátaljai mentőszolgálat Facebook-oldalán május 31-én.

A tájékoztatás szerint a királymezői mentőegység reagált a segélyhívásra. A mentősök a helyszínre érve másodfokú égési sérüléseket diagnosztizáltak. A gyermek testfelületének majdnem felén égési sérüléseket szenvedett. Megégett az arca, a felső végtagjai, a kezei és az alkarjai, valamint mindkét lábszára és a feneke is.

Az orvosok a helyszínen ellátták a gyermeket, majd a megyei gyermekkórházba szállították.

A mentőszolgálat kiemelte: ez az eset komoly figyelmeztetés minden felnőtt számára. A nyílt tűz, a szemét vagy a száraz növényzet égetése rendkívül súlyos következményekkel járhat, különösen, ha gyermekek is vannak a közelben.

Arra kérik a szülőket és gondviselőket, hogy ne hagyják a gyermekeket felügyelet nélkül a tűz közelében, ne engedjék, hogy egyedül égessék a szemetet, és rendszeresen figyelmeztessék őket a biztonsági szabályok betartására.

Kárpátalja.ma

