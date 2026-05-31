Kétnapos stratégiai és működésfejlesztési műhely civil szervezeteknek Nagyszőlősön

2026. május 29–30. között a nagyszőlősi Szelíd Lovas Népfőiskola adott otthont a „Közös Jövő – Helyi Erő” elnevezésű stratégiai és működésfejlesztési műhelynek. A kétnapos szakmai rendezvényre kárpátaljai magyar civil szervezetek, valamint intézmények vezetői és munkatársai kaptak meghívást, hogy új ismeretekkel, gyakorlati módszerekkel és inspiráló tapasztalatokkal gazdagodjanak. Az eseményt Margitics Ildikó szervezte, a program szakmai vezetését pedig Hutflesz Mihály, a Rábaközből érkezett önkéntes mentor, tanácsadó és szervezetfejlesztési szakember vállalta.

A workshop központi gondolata az volt, hogy a helyi közösségek fejlődésének kulcsa a tudatos építkezés, a stratégiai gondolkodás és az együttműködések kialakítása. Ahogyan Hutflesz Mihály fogalmazott: „Nem kész megoldásokat szeretnék exportálni, hanem olyan közösségek építéséhez hozzájárulni, amelyek saját erejükből is képesek fejlődni.”

A szakember elmondta, hogy immár 36 éve dolgozik a szervezet- és vállalkozásfejlesztés területén. Fő szakterülete a projektfejlesztés, pályafutása során pedig több mint ezer projekt kidolgozásában és megvalósításában vett részt. Mint hangsúlyozta, az önkéntes munka mindig fontos szerepet játszott az életében, ezért vállalta örömmel a nagyszőlősi workshop megtartását is. Küldetésének tekinti, hogy a hosszú évek alatt megszerzett tudását továbbadja azoknak a közösségeknek, amelyek fejlődni szeretnének.

A résztvevőkhöz szólva egy szemléletes hasonlattal fogalmazta meg a műhelymunka lényegét: „Nem halat adok a résztvevőknek, hanem megtanítom őket horgászni.”

A kétnapos workshop során kiemelt figyelmet kaptak a civil szervezetek előtt álló kihívások és lehetőségek. A résztvevők közösen dolgoztak ki egy szakmai csomagot, amelynek részeként foglalkoztak a jövőképalkotással, a stratégiai tervezéssel, valamint azokkal a módszerekkel, amelyek segíthetik szervezetük hosszú távú fejlődését.

A műhelymunka során szó esett a szervezetek küldetésének pontos meghatározásáról, a célok kitűzéséről, valamint arról is, miként lehet a rendelkezésre álló erőforrásokat hatékonyan felhasználni a közösségi célok érdekében.

A program egyik fontos témája a marketing és a kommunikáció volt. Az előadó rámutatott arra, hogy a civil szervezetek számára ma már elengedhetetlen a tudatos jelenlét és az értékeik megfelelő bemutatása.

A résztvevők megismerhették azokat az alapvető kommunikációs eszközöket, amelyek segítségével hatékonyabban szólíthatják meg támogatóikat, partnereiket és célközönségüket. Emellett szó esett a szervezeti arculat, a közösségi kapcsolatok és a hiteles kommunikáció jelentőségéről is.

A workshop egyik legérdekesebb témaköre a civil szervezetek és a nagyvállalatok közötti kapcsolatépítés volt. Hutflesz Mihály hangsúlyozta, hogy az Európai Unió országaiban már komoly hagyománya van az ilyen jellegű partnerségeknek, amelyek mindkét fél számára előnyöket teremthetnek.

Mivel Ukrajna az európai integráció felé halad, különösen fontos, hogy a civil szervezetek időben megismerjék azokat a lehetőségeket és együttműködési formákat, amelyek az uniós gyakorlatban már jól működnek. Az előadó szerint a sikeres partnerségek alapja a közös értékek megtalálása. A civil szervezeteknek és a vállalatoknak olyan kapcsolódási pontokat kell keresniük, amelyek hosszú távon mindkét fél számára hasznosak, és egyúttal a helyi közösségek javát is szolgálják. A résztvevők gyakorlati útmutatást kaptak a kapcsolatfelvétel módszereiről, a partnerkeresés lehetőségeiről, valamint arról, hogyan lehet tartós és eredményes együttműködéseket kialakítani.

A kétnapos műhely során a pénzügyi kérdések és a támogatásszerzés lehetőségei is terítékre kerültek. A résztvevők betekintést kaptak a forrásteremtés különböző formáiba, valamint abba, hogyan növelhetik esélyeiket a támogatások megszerzésére.

A szakmai előadások során hangsúlyosan jelent meg a fenntartható működés kérdése, illetve az a törekvés, hogy a civil szervezetek ne kizárólag pályázati forrásokra támaszkodjanak, hanem stabil partneri kapcsolatok kialakítására is törekedjenek.

A kétnapos rendezvény végére a jelenlévők új szemléletmóddal, gyakorlati tapasztalatokkal és számos hasznos információval gazdagodtak. A workshop lehetőséget biztosított a tapasztalatcserére, a kapcsolatépítésre és a közös gondolkodásra is.

Bocskor Zita

Kárpátalja.ma

