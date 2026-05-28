További Gripen vadászgépeket adományozhat Ukrajnának Svédország
Svédország több JAS-39 C/D Gripen vadászgépet kíván adományozni Ukrajnának – közölte az Aftonbladet svéd újság csütörtökön. A lap szerint erről bejelentést tesz a nap folyamán Ulf Kristersson miniszterelnök.
A napilap úgy tudja, hogy egyidejűleg tárgyalások kezdődnek újabb JAS-39E vadászgépek eladásáról Kijevnek,
amelyeket Ukrajna EU-s kölcsönből fog fizetni.
Forrás: hirado.hu
