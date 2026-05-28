Háború: újabb két kárpátaljai katona halálának hírét közölték
Újabb katonaveszteségekről érkezett jelentés. A háborúban vesztette életét Miron Sztehura és Jurij Popovics.
Miron Sztehura halálának hírét az Ungvári Városi Tanács közölte. A védőt május 28-án kísérik utolsó útjára Ungváron. A temetés kijevi idő szerint 13.00 órakor kezdődik.
Szintén a háborúban esett el Jurij Popovics – közölte a Huszti Városi Tanács. Az 1984-es születésű katonát szintén május 28-án helyezik örök nyugalomra Huszton.
A Kárpátalja.ma szerkesztősége osztozik a hozzátartozók fájdalmában.
