Háború: újabb két kárpátaljai katona halálának hírét közölték

Újabb katonaveszteségekről érkezett jelentés. A háborúban vesztette életét Miron Sztehura és Jurij Popovics.

Miron Sztehura halálának hírét az Ungvári Városi Tanács közölte. A védőt május 28-án kísérik utolsó útjára Ungváron. A temetés kijevi idő szerint 13.00 órakor kezdődik.

Szintén a háborúban esett el Jurij Popovics – közölte a Huszti Városi Tanács. Az 1984-es születésű katonát szintén május 28-án helyezik örök nyugalomra Huszton.

A Kárpátalja.ma szerkesztősége osztozik a hozzátartozók fájdalmában.

Kárpátalja.ma

