Konferencia-liga: a Crystal Palace nyerte a trófeát

Az angol Crystal Palace nyerte a labdarúgó Konferencia-liga 2025/26-os kiírását azzal, hogy a szerda esti, lipcsei fináléban 1-0-ra győzött a spanyol Rayo Vallecano ellen.

A londoni gárda – melynek edzője, a Frankfurttal 2022-ben Európa-liga győztes Oliver Glasner utolsó meccsén irányított a kispadról – története első európai kupadiadalát aratta, és a következő idényben az Európa-ligában indulhat. A találkozó egyetlen gólját Jean-Philippe Mateta szerezte az 51. percben.

A West Ham United és a Chelsea után a Crystal Palace a sorozat rövid, ötéves történetének harmadik londoni győztese.

Az angol csapatoknak ezzel megvan az esélyük arra, hogy minden európai trófeát a szigetországba vigyenek, hiszen múlt héten az Aston Villa nyerte az Európa-ligát, az Arsenal pedig szombaton Budapesten, a Puskás Arénában játssza a Bajnokok Ligája döntőjét a címvédő francia Paris Saint-Germain ellen.

Konferencia-lia, döntő:

Crystal Palace (angol)-Rayo Vallecano (spanyol) 1-0 (0-0)

Lipcse, 39 176 néző, v.: Maurizio Mariani (olasz)

gólszerző: Mateta (51.)

sárga lap: Wharton (42.), Pino (74.), Riad (82.), illetve Ciss (20.), Isi Palazón (23.), Lopez (48.), Garcia (62.), Mendy (85.), Alfonso Espino (92.)

Crystal Palace:

Henderson – Riad, Lacroix, Canvat – Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell – Sarr, Mateta (Larsen, 76.), Pino (Guessand, 80.)

Rayo Vallecano:

Batalla – Raţiu, Lejeune, Ciss, Pep Chavarría – Óscar Valentin (Mendy, 62.), Lopez (Pedro Diaz, 62.) – De Frutos (Sergio Camello, 70.), Isi Palazón (Akhomach, 77.), Garcia (Alfonso Espino, 70.) – Alemao

II. félidő:

51. perc: Wharton távoli lövése kijött Batalláról, így az ötösön álló Matetának csak az üres kapuba kellett pofoznia a labdát (1-0).

Az első félidőben nem sok helyzetet láthatott a közönség, az első igazán nagy lehetőségre a ráadásig kellett várni, ekkor Mitchell öt méterről, teljesen tisztán fejelhetett, de cél tévesztett. A csapatok így gól nélküli állásnál vonulhattak pihenőre, a két együttes nem vállalt felesleges kockázatot, de a csata ettől függetlenül kemény volt.

Nem sokkal a fordulást követően megszerezte a vezetést az angol együttes, Mateta góljához kellett a spanyolok kapusának rossz mozdulata is, éppen az ellenfél támadójához ütötte a labdát.

Néhány perccel később kis híján megduplázta előnyét a londoni gárda, de Mato 23 méteres szabadrúgása után a labda a jobb kapufáról a balra csapódott, onnan pedig kifelé perdült. A spanyolokban érezhetően „benne volt az ütés”, Mateta pár pillanat múlva megint majdnem betalált.

A spanyolok játéka a hajrára ugyan feljavult, de igazán nagy lehetőséget nem tudtak kidolgozni az angol kapu előtt. A Palace szurkolói a gól után gyakorlatilag végig énekelve biztatták kedvenceiket, akik magabiztosan őrizték meg minimális előnyüket, és arattak így klubtörténeti sikert.

MTI

