Így védekezzen az erős UV-sugárzástól
Május utolsó napjaira országszerte nagyon erős, helyenként extrém UV-sugárzásra figyelmeztetnek a szakemberek. Sokan azonban még mindig csak a nyaraláson figyelnek a fényvédelemre, pedig akár egy tavaszi séta vagy kerti program alatt is könnyen leéghetünk. A napégés ráadásul nemcsak kellemetlen és fájdalmas lehet, hanem hosszú távon a bőr öregedését és a bőrrák kialakulásának kockázatát is növelheti.
UV-sugárzás – miért olyan veszélyes?
A Napból érkező ultraibolya sugárzásnak három fő típusa van: UVA, UVB és UVC. Utóbbit a légkör nagyrészt kiszűri, az UVA- és UVB-sugarak azonban elérik a földfelszínt, és hatással vannak a bőrünkre. Az UVB-sugárzás felel elsősorban a leégésért, míg az UVA mélyebbre hatol a bőrben, gyorsítja a bőr öregedését és hozzájárulhat a bőrt érintő daganatos elváltozások kialakulásához.
Nem csak napozáskor kell védekezni
Sokan úgy gondolják, hogy csak a strandon kell védekezniük, pedig a káros sugárzás egy egyszerű városi séta, autózás vagy teraszozás során is érheti a bőrt. A tavaszi-nyári időszakban egyre erősebb UV-terhelés éri a szervezetünket, ezért a fényvédelemnek nem csak nyaraláskor kellene előkerülnie. Különösen veszélyeztetettek:
- a világos bőrűek,
- a sok anyajeggyel élők,
- a gyerekek,
- illetve azok, akik sok időt töltenek a szabadban, esetleg a munkájuk miatt.
Mi történik, amikor leégünk?
A leégés valójában egy gyulladásos reakció: a bőrsejteket károsítja az UV-sugárzás. Ennek jele lehet:
- bőrpír,
- fájdalom,
- feszülő érzés,
- hólyagosodás,
- súlyosabb esetben pedig láz vagy rosszullét.
A rendszeres leégés ráadásul nem múlik el nyomtalanul. A bőr „emlékszik” az UV-károsodásra, amely évek alatt összeadódhat.
Mutatjuk, mire érdemes különösen odafigyelni az erős UV-sugárzás idején, hogy megelőzze a leégést és megóvja bőre egészségét.
Használjon fényvédő krémet minden nap! Minimum 30-as, erős napsütésben akár 50-es erősségű terméket válasszon! Fontos, hogy ne csak strandoláskor kenje fel, hanem akkor is, ha hosszabb időt tölt a szabadban. A fényvédőt 2-3 óránként újra kell kenni, különösen izzadás vagy úszás után.
Figyeljen az öltözködésre is! A sűrű szövésű, hosszabb ujjú ruhák, a kalap és a UV-szűrős napszemüveg szintén csökkenthetik a káros sugárzás mértékét. Léteznek már speciális, úgynevezett fotoprotektív ruhák is, amelyek kifejezetten UV-védelemre készülnek.
A legerősebb napsütésben húzódjon árnyékba! 11 és 15 óra között általában a legerősebb az UV-sugárzás. Ha teheti, ilyenkor kerülje a közvetlen napozást!
Felhős időben is óvja a bőrét! Az UV-sugarak jelentős része a felhőkön is áthatol, ezért borongós időben is szükség lehet fényvédelemre.
Így védje a gyerekét: A gyerekek bőre különösen érzékeny az UV-sugárzásra. A csecsemőket nem szabad közvetlen napfénynek kitenni, nagyobb gyerekeknél pedig kiemelten fontos a sapka, a megfelelő ruházat és a rendszeres fényvédőhasználat.
