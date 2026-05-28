Így védekezzen az erős UV-sugárzástól

Május utolsó napjaira országszerte nagyon erős, helyenként extrém UV-sugárzásra figyelmeztetnek a szakemberek. Sokan azonban még mindig csak a nyaraláson figyelnek a fényvédelemre, pedig akár egy tavaszi séta vagy kerti program alatt is könnyen leéghetünk. A napégés ráadásul nemcsak kellemetlen és fájdalmas lehet, hanem hosszú távon a bőr öregedését és a bőrrák kialakulásának kockázatát is növelheti.

UV-sugárzás – miért olyan veszélyes?

A Napból érkező ultraibolya sugárzásnak három fő típusa van: UVA, UVB és UVC. Utóbbit a légkör nagyrészt kiszűri, az UVA- és UVB-sugarak azonban elérik a földfelszínt, és hatással vannak a bőrünkre. Az UVB-sugárzás felel elsősorban a leégésért, míg az UVA mélyebbre hatol a bőrben, gyorsítja a bőr öregedését és hozzájárulhat a bőrt érintő daganatos elváltozások kialakulásához.

Nem csak napozáskor kell védekezni

Sokan úgy gondolják, hogy csak a strandon kell védekezniük, pedig a káros sugárzás egy egyszerű városi séta, autózás vagy teraszozás során is érheti a bőrt. A tavaszi-nyári időszakban egyre erősebb UV-terhelés éri a szervezetünket, ezért a fényvédelemnek nem csak nyaraláskor kellene előkerülnie. Különösen veszélyeztetettek:

a világos bőrűek,

a sok anyajeggyel élők,

a gyerekek,

illetve azok, akik sok időt töltenek a szabadban, esetleg a munkájuk miatt.

Mi történik, amikor leégünk?

A leégés valójában egy gyulladásos reakció: a bőrsejteket károsítja az UV-sugárzás. Ennek jele lehet:

bőrpír,

fájdalom,

feszülő érzés,

hólyagosodás,

súlyosabb esetben pedig láz vagy rosszullét.

A rendszeres leégés ráadásul nem múlik el nyomtalanul. A bőr „emlékszik” az UV-károsodásra, amely évek alatt összeadódhat.

Mutatjuk, mire érdemes különösen odafigyelni az erős UV-sugárzás idején, hogy megelőzze a leégést és megóvja bőre egészségét.

Használjon fényvédő krémet minden nap! Minimum 30-as, erős napsütésben akár 50-es erősségű terméket válasszon! Fontos, hogy ne csak strandoláskor kenje fel, hanem akkor is, ha hosszabb időt tölt a szabadban. A fényvédőt 2-3 óránként újra kell kenni, különösen izzadás vagy úszás után.

Figyeljen az öltözködésre is! A sűrű szövésű, hosszabb ujjú ruhák, a kalap és a UV-szűrős napszemüveg szintén csökkenthetik a káros sugárzás mértékét. Léteznek már speciális, úgynevezett fotoprotektív ruhák is, amelyek kifejezetten UV-védelemre készülnek.

A legerősebb napsütésben húzódjon árnyékba! 11 és 15 óra között általában a legerősebb az UV-sugárzás. Ha teheti, ilyenkor kerülje a közvetlen napozást!

Felhős időben is óvja a bőrét! Az UV-sugarak jelentős része a felhőkön is áthatol, ezért borongós időben is szükség lehet fényvédelemre.

Így védje a gyerekét: A gyerekek bőre különösen érzékeny az UV-sugárzásra. A csecsemőket nem szabad közvetlen napfénynek kitenni, nagyobb gyerekeknél pedig kiemelten fontos a sapka, a megfelelő ruházat és a rendszeres fényvédőhasználat.

Forrás: hazipatika.com

