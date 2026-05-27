Megvertek és kiraboltak egy férfit a Beregszászi járásban

A Beregszászi Járási Rendőrkapitányság munkatársai őrizetbe vettek egy orosz állampolgárt, aki bántalmazott és kirabolt egy férfit Feketeardóban (Csornotésziv) – közölte a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata a Facebook-oldalán május 27-én.

A rendfenntartók tájékoztatása szerint kedden érkezett bejelentés egy 47 éves beregszászi járási lakostól. A férfi azt állította, hogy egy ismeretlen személy megverte és elvette a személyes tárgyait.

A nyomozás során kiderült, hogy a bejelentő és barátja alkoholt fogyasztott egy helyi üzlet közelében Feketeardóban. Később a férfiak között szóváltás alakult ki, amely tettlegességig fajult. A verekedés során a vádlott testi sérülést okozott a sértettnek, majd elvette a pénztárcáját és elmenekült.

A rendőrség néhány óra alatt kiderítette a gyanúsított személyazonosságát és lakóhelyét. Kiderült, hogy a támadó egy 58 éves, Oroszországból származó férfi, aki jelenleg Forgolányban él, és már volt büntetve vagyon elleni bűncselekmények miatt.

A gyanúsított beismerte bűnösségét. Elmondta, hogy a pénztárcában lévő pénzt megtartotta, de a dokumentumokat a falun kívül eldobta.

A férfi ellen büntetőeljárás indult. Héttől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntethetik.

Kárpátalja.ma

