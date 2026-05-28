Elítélte a román külügy a kijevi diplomaták elleni orosz fenyegetést

Felelőtlen fenyegetésnek, súlyos eszkalációnak minősítette és elítélte szerdán a román külügyminisztérium (MAE) a kijevi külföldi nagykövetségek kiürítésének szükségességéről szóló moszkvai üzeneteket, és berendelte Oroszország bukaresti nagykövetét.

„Nem hagyjuk magunkat megfélemlíteni. Továbbra is fenntartjuk diplomáciai jelenlétünket Ukrajnában és Kijevben. Ukrajnának elidegeníthetetlen joga van a szuverenitáshoz, a szabadsághoz és a teljes biztonsághoz” – szögezte le közleményében a bukaresti külügyminisztérium.

A MAE úgy értékelte:

a fenyegetés valóra váltása háborús bűncselekmény lenne az ukrán nép ellen, és súlyos következményekkel járna a nemzetközi jog szempontjából.

A közlemény szerint a történtek miatt berendelték szerdán Oroszországi bukaresti nagykövetét a román külügyminisztériumba, ahol közülték vele: a közlemények vagy a közösségi médiában közzétett bejegyzések szintjén terjesztett üzenetek sem mentesítik Oroszországot azon kötelezettsége alól, hogy betartsa a nemzetközi jog előírásait.

Bukarest arra reagált, hogy az orosz diplomácia hétfőn felszólította a Kijevben élő külföldi állampolgárokat – köztük a diplomáciai személyzetet -, hogy az újabb orosz bombázások előtt hagyják el az ukrán fővárost.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hétfői telefonbeszélgetésük során amerikai hivatali partnerét, Marco Rubiót is figyelmeztette, hogy az orosz fegyveres erők rendszeres csapásokat indítanak a kijevi hadiipari vállalatok, katonai parancsnokságok és döntéshozatali központok ellen, és szükségesnek tartják az Egyesült Államok kijevi nagykövetségének kiürítését.

Forrás: MTI

