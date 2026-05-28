Gáncs Kristófot választotta elnökének az Ökumenikus Segélyszervezet

Május 27-én tartotta évi rendes közgyűlését az Ökumenikus Segélyszervezet Budapesten, a szervezet Országos Koordinációs Központjában.

Az Ökumenikus Segélyszervezet május 27-én megtartott 35. ünnepi közgyűlése fontos mérföldkövet hozott az évek óta tervszerűen zajló generációváltás terén is. Lehel László, aki 1991-es megalakulása óta vezette a szervezetet, a 2025-ös évről szóló beszámolójának elfogadását követően, az eddigi bizalmat megköszönve bejelentette, hogy három és fél évtized után továbbadja a stafétabotot. A Segélyszervezet közgyűlése pedig egyhangú döntéssel Gáncs Kristófot választotta a szervezet új elnökévé.

Gáncs Kristóf kezdetektől fogva a közösségépítést és „hídépítést” tartotta fő küldetésének. Többgenerációs, ökumenikus szellemiségű lelkészcsaládból érkezve, szerteágazó nemzetközi tanulmányokkal a háta mögött 18 éve csatlakozott a Segélyszervezethez, egy fiataloknak szóló szemléletformáló program koordinátoraként. A vállalati kapcsolatok terület felépítőjeként, illetve a hazai kommunikációs szakmában is elismert szakemberként nagy szerepe volt abban, hogy az alapító egyházak összefogása az elmúlt években szektorokon, generációkon és politikai szekértáborokon átívelő közösséggé vált.

Az elmúlt három és fél évtizedben a Segélyszervezet közössége emberek millióinak nyújtott segítséget itthon és világszerte: hitelesen, szakmailag felkészülten és az összefogás erejében bízva. Erre az örökségre építenek tovább. Küldetésük változatlan: segítséget nyújtani a nélkülözőknek és bajbajutottaknak az összefogás erejével.

Forrás és nyitókép: Ökumenikus Segélyszervezet

