Mentőautó balesetezett Beregszászban

Közlekedési balesettel végződött a betegszállítás egy mentőautó személyzete számára vasárnap Beregszászban. A megkülönböztető fényjelzést használó egészségügyi jármű, fedélzetén az ápolókkal és egy beteggel, éppen a kórházba tartott.

A mentőszolgálat tájékoztatása szerint egy elektromos kerékpárral közlekedő 77 éves férfi irányjelző használata nélkül váratlanul áttért a másik sávba. Az ütközés elkerülése érdekében a sofőr az útpadka felé kormányozta az autót, de az elektromos kerékpárt így is súrolták.

A balesetben a mentőautóban utazók nem sérültek meg. A helyszínre rendőröket és egy másik mentőt is hívtak a beteg továbbszállítása érdekében.

A szolgálat munkatársai az eset kapcsán arra figyelmeztetnek, hogy mindenki tartsa be a közlekedési szabályokat, és adják meg az elsőbbséget beteget szállító sürgősségi járműveiknek.

