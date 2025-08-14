Debüt-díjjal tüntették ki Lévai Aliz Máriát

Bursza Krisztina Kulturális hírek

Debüt-díjjal tüntette ki a Magyar Írószövetség Lévai Aliz Máriát, bótrágyi költőnőt augusztus 10-én.

A díjat a Mint teknős a páncélt című verseskötetéért érdemelte ki.

Ezzel a kötettel Lévai Aliz Mária a kárpátaljai irodalom legfiatalabb elsőkötetes szerzője lett.

A Mint teknős a páncélt 2024-ben jelent meg az Előretolt Helyőrség Íróakadémia Enumeráció-sorozatának 35. darabjaként. A 77 oldalas könyv az INRI című kezdővers után három ciklusban mintegy 57 alkotást tartalmaz.

A kötetről bővebben egy korábbi cikkünkben olvashatnak:

A Debüt díj 2019-ben alapított magyar irodalmi díj, amit a Magyar Írószövetség adományoz a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. A díjat fiatal, elsőkötetes szerzők nyerhetik el; oklevéllel és pénzjutalommal, valamint írószövetségi tagsággal jár.

Nyitókép: Magyar Írószövetség