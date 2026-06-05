Kijev egyszerűsítette a személyi okmányok kiadását egyes ukránok számára

Ukrajna egyszerűsítette az ukrán személyi okmány kiadásának eljárását az Oroszország által megszállt területeken élő ukránok számára – jelentette be Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter pénteken a Facebookon.

A tárcavezető közlése szerint minisztériuma kezdeményezésére született meg a kormányhatározat. Ennek értelmében először valamely kijelölt nagykövetséghez vagy konzulátushoz kell fordulniuk, ahol egyszerűsített eljárásban kaphatnak személyazonosító okmányt az Ukrajnába való visszatéréshez.

„Mostantól azok az ukránok, akik ideiglenesen megszállt területen születtek, és soha nem rendelkeztek ukrán útlevéllel, nagykövetségeinkhez és konzulátusainkhoz fordulhatnak személyazonosító okmány igényléséért, amely lehetővé teszi számukra a visszatérést Ukrajnába. Az okmány kiállítása díjmentes lesz”

– emelte ki Szibiha.

Közölte, hogy az igazolás kiállításához egyszerűsített személyazonosítási eljárást vezetett be a kormány. „Ezt mostantól valamelyik nagykövetségünkön vagy konzulátusunkon lehet elvégezni egy cselekvőképes, ukrán állampolgárságú családtag tanúvallomása alapján, akár távolról, videókapcsolaton keresztül is” – tette hozzá.

Tájékoztatása szerint a kísérleti programban a minszki, a georgiai, az örményországi, a kazahsztáni, és a törökországi ukrán nagykövetség, valamint az isztambuli és az antalyai főkonzulátus vesz részt.

„Tisztában voltunk az ideiglenesen megszállt területeken élő ukránok problémájának nagyságrendjével, amely az elhúzódó megszállásból és az Oroszországgal szomszédos országokon keresztüli kiutazás nehézségeiből fakad, különösen a fiatalok esetében, akik 1991 után születtek” – hangsúlyozta a miniszter.

Szavai szerint az ukrán konzulok mozgásterét a hatályos jogszabályok korlátozták, mivel azok pontosan meghatározták azokat az eseteket, amelyekben kiadható a személyazonosságot igazoló, Ukrajnába való visszatérésre szolgáló okmány. Emellett a törvényben előírt személyazonosítási és állampolgárság-ellenőrzési eljárás olyan feltételeket teremtett, amelyek miatt sok, megszállás alatt felnőtt fiatal számára rendkívül nehéz volt ilyen dokumentumhoz jutni – magyarázta Szibiha.

Az ellenőrzése alá vont ukrán területeken Oroszország tömegesen kényszeríti a lakosságot arra, hogy orosz állampolgárságot vegyen fel és orosz útlevelet szerezzen be

– tette hozzá az UNIAN hírügynökség.

Forrás: MTI

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →