Földrengés volt Granadában

Földrengés volt az andalúziai Granada térségében, a 4,7-es erősségű földmozgás miatt hárman könnyebben megsérültek – közölte Antonio Sanz tartományi alelnök kedden.

Tájékoztatása szerint az egyik sérültet, egy gyereket kórházba szállítottak.

A földrengés epicentruma Gójar településen volt kedden délelőtt.

Számos utórengést is mértek, a Nemzeti Földrajzi Intézet (IGN) jelentése szerint ezek között is volt olyan, amely meghaladta a 4-es erősséget.

A földmozgást több mint 60 településen érezték, Granadából többen jelezték, hogy látták, ahogy lakásukban másodpercekig remegtek a falak és a mennyezet.

A rendőrség arra kérte az embereket, hogy a lehulló törmelék veszélye miatt ne tartózkodjanak épületek közelében, a granadai metró üzemeltetője pedig óránként 30 kilométerre csökkentette a szerelvények sebességét.

Elővigyázatosságból kiürítették a turisták által közkedvelt Alhambra-komplexumhoz tartozó Naszrid-palotákat és az Alcazabát. A látványosság más részein egyelőre tovább zajlanak a vezetett túrák.

Egy műemléki szakértői csoport folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzetet azóta, hogy múlt szombaton 4,8-as földrengést észleltek a térségben, amely autókat, épületeket is megrongált, és több embert kellett épületekből kimenteni.

Az elmúlt napokban mintegy száz kisebb utórengés követte a szombati földmozgást.

A regionális kormány a hétvégén aktiválta a szeizmikus kockázati terv készenléti fázisát. Az újabb erős rengés miatt bejelentette, hogy hamarosan összehívják a vészhelyzeti tanácsadó testület ülését is.

„A szakértők szerint a szeizmikus aktivitás és az utórengések folytatódhatnak a térségben, ezért fontos tudni, hogyan kell ilyen helyzetekben eljárni. Kérem, kövessük az útmutatásokat, és őrizzük meg nyugalmunkat” – írta Juan Manuel Moreno, Andalúzia elnöke az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében.

Forrás: MTI

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