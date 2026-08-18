Gyilkosság miatt 11 év börtönre ítéltek egy ungvári férfit

Tizenegy év szabadságvesztésre ítéltek egy 40 éves ungvári férfit, aki 2024 áprilisában megfojtott egy 23 éves, Kijev megyei nőt.

A rendőrség tájékoztatása szerint az eset egy konfliktust követően történt. A férfi interneten ismerkedett meg a fiatal nővel, majd meghívta őt ungvári lakásába.

A lakásban tartózkodásuk alatt vita alakult ki közöttük. A konfliktus során a nő gumilövedékes pisztolyt vett elő, és több lövést adott le a férfi irányába. A férfi ezt követően elvette tőle a fegyvert, majd fojtogatni kezdte a nőt.

A helyszínre érkező mentők már csak a 23 éves nő halálát tudták megállapítani.

Az esetet követően a rendőrség büntetőeljárást indított. A férfit szándékos emberöléssel vádolták meg. A nyomozás során azt is megállapították, hogy a nő által használt pisztoly regisztrálva volt, és az az ő tulajdonában volt.

Az ügyben később a férfit katonai szolgálati helyének önkényes elhagyásával is megvádolták.

A bíróság végül 11 év szabadságvesztést szabott ki rá.

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