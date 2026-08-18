Gyilkosság miatt 11 év börtönre ítéltek egy ungvári férfit

Mondik Márta Közélet

Tizenegy év szabadságvesztésre ítéltek egy 40 éves ungvári férfit, aki 2024 áprilisában megfojtott egy 23 éves, Kijev megyei nőt.

A rendőrség tájékoztatása szerint az eset egy konfliktust követően történt. A férfi interneten ismerkedett meg a fiatal nővel, majd meghívta őt ungvári lakásába.

A lakásban tartózkodásuk alatt vita alakult ki közöttük. A konfliktus során a nő gumilövedékes pisztolyt vett elő, és több lövést adott le a férfi irányába. A férfi ezt követően elvette tőle a fegyvert, majd fojtogatni kezdte a nőt.

A helyszínre érkező mentők már csak a 23 éves nő halálát tudták megállapítani.

Egy kárpátaljai férfi megfojtott egy 23 éves kijevi nőt Ungváron

Az esetet követően a rendőrség büntetőeljárást indított. A férfit szándékos emberöléssel vádolták meg. A nyomozás során azt is megállapították, hogy a nő által használt pisztoly regisztrálva volt, és az az ő tulajdonában volt.

Az ügyben később a férfit katonai szolgálati helyének önkényes elhagyásával is megvádolták.

A bíróság végül 11 év szabadságvesztést szabott ki rá.

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