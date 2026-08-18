Mikrobusszal gázoltak el egy 10 éves kislányt Rahón

Mikrobusz ütött el egy 10 éves kislányt Rahón. A gyermek az udvarról hirtelen szaladt ki az úttestre, amikor a jármű elgázolta.

A kislány nyílt lábszártörést és könyöksérülést szenvedett. A mentők a helyszínen ellátták, majd kórházba szállították a gyermeket.

A kislányt később a további, szakorvosi kezelés biztosítása érdekében a Kárpátalja Megyei Gyermekkórházba szállították.

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