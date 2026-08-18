Gázrobbanást előztek meg egy ungvári társasházban

Az ungvári gázszolgáltató munkatársai egy társasházban végzett tervezett ellenőrzés során veszélyes mértékű gázszivárgást észleltek az egyik lakásban.

A szakemberek a belső gázvezetékek ellenőrzésekor erős gázszagot éreztek az egyik lakás ajtajánál. A mérőműszer a zárnyílásnál 6000 ppm-es gázkoncentrációt mutatott, amely már komoly robbanásveszélyt jelentett.

Mint kiderült, a lakás lakói szabadságra utaztak, és indulás előtt szorosan bezárták a helyiségeket. Emiatt a szivárgó gáz nem tudott távozni, így fokozatosan felhalmozódott a lakásban.

A gázszolgáltató munkatársainak időben sikerült megszüntetniük a veszélyt, így megakadályozták az esetleges robbanást és az abból következő tragédiát.

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