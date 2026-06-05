A cukkini jótékony hatásai
Újra szezonja van a cukkininak. Mutatjuk, miért érné meg gyakrabban venni és enni ebből a nyári zöldségből.
„A cukkinit sokan csupán egy semleges ízű nyári zöldségként tartják számon, amelyet grillezni vagy rántani szokás. Táplálkozási szempontból azonban jóval többet nyújt ennél” – olvasható a Well&fit cikkében.
A cukkini jótékony hatásai
100 gramm cukkini 17 kilokalóriányi energiát, 1,2 gramm fehérjét, 0,3 gramm zsírt, 2,5 gramm szénhidrátot, 1 gramm rostot és 8 milligramm nátriumot tartalmaz a KalóriaGuru.hu kalkulátora szerint. Emellett bővelkedik B6-vitaminban, folsavban, C-vitaminban, káliumban és luteinben is. Emellett azonban számos egyéb okból is érdemes minél többet enni belőle, amíg szezonja van.
A Healthline cikke nyomán összegyűjtöttük 11 érvet a cukkini gyakoribb fogyasztása mellett:
- Magas antioxidánstartalma segít megvédeni a sejteket a szabad gyökök okozta károsodástól.
- Vízben és rostban gazdag, így lágyíthatja a székletet, valamint enyhítheti a székrekedést és az aranyérbetegséget.
- Segíthet a gyulladások és bizonyos bélrendszeri betegségek – például az IBS, a Crohn-betegség vagy a fekélyes vastagbélgyulladás – tüneteinek csökkentésében.
- Csökkentheti a vércukorszintet, valamint javíthatja az inzulinérzékenységet.
- Csökkentheti a koleszterinszintet, káliumtartalma pedig segíthet a magas vérnyomás mérséklésében. Így javíthatja a szív és az érrendszer egészségét.
- Segíthet a jó látás megőrzésében, valamint at öregedéssel összfüggő szembetegségek megelőzésében.
- Alacsony kalóriatartalma segít az étvágy kordában tartásában, így hozzájárulhat a sikeres fogyáshoz és testsúlykontrollhoz.
- Antioxidáns-, K-vitamin és magnéziumtartalma hozzájárulhat a csontok erősségének megóvásához.
- A cukkinikivonat segíthet bizonyos rákos sejtek elpusztításában vagy növekedésük korlátozásában.
- A cukkinimag-kivonat segíthet a prosztatamegnagyobbodás kezelésében az idősebb férfiaknál.
- A cukkinihéj-kivonat segíthet a pajzsmirigyhormonok szintjének stabilizálásában.
Szokatlanul keserűnek érzi a cukkinit? Akkor inkább ne egye meg, ugyanis súlyos mérgezést kaphat tőle!
Forrás: hazipatika.com