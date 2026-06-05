Újra szezonja van a cukkininak. Mutatjuk, miért érné meg gyakrabban venni és enni ebből a nyári zöldségből.

„A cukkinit sokan csupán egy semleges ízű nyári zöldségként tartják számon, amelyet grillezni vagy rántani szokás. Táplálkozási szempontból azonban jóval többet nyújt ennél” – olvasható a Well&fit cikkében.

A cukkini jótékony hatásai

100 gramm cukkini 17 kilokalóriányi energiát, 1,2 gramm fehérjét, 0,3 gramm zsírt, 2,5 gramm szénhidrátot, 1 gramm rostot és 8 milligramm nátriumot tartalmaz a KalóriaGuru.hu kalkulátora szerint. Emellett bővelkedik B6-vitaminban, folsavban, C-vitaminban, káliumban és luteinben is. Emellett azonban számos egyéb okból is érdemes minél többet enni belőle, amíg szezonja van.

A Healthline cikke nyomán összegyűjtöttük 11 érvet a cukkini gyakoribb fogyasztása mellett:

Magas antioxidánstartalma segít megvédeni a sejteket a szabad gyökök okozta károsodástól.

Vízben és rostban gazdag, így lágyíthatja a székletet, valamint enyhítheti a székrekedést és az aranyérbetegséget.

Segíthet a gyulladások és bizonyos bélrendszeri betegségek – például az IBS, a Crohn-betegség vagy a fekélyes vastagbélgyulladás – tüneteinek csökkentésében.

Csökkentheti a vércukorszintet, valamint javíthatja az inzulinérzékenységet.

Csökkentheti a koleszterinszintet, káliumtartalma pedig segíthet a magas vérnyomás mérséklésében. Így javíthatja a szív és az érrendszer egészségét.

Segíthet a jó látás megőrzésében, valamint at öregedéssel összfüggő szembetegségek megelőzésében.

Alacsony kalóriatartalma segít az étvágy kordában tartásában, így hozzájárulhat a sikeres fogyáshoz és testsúlykontrollhoz.

Antioxidáns-, K-vitamin és magnéziumtartalma hozzájárulhat a csontok erősségének megóvásához.

A cukkinikivonat segíthet bizonyos rákos sejtek elpusztításában vagy növekedésük korlátozásában.

A cukkinimag-kivonat segíthet a prosztatamegnagyobbodás kezelésében az idősebb férfiaknál.

A cukkinihéj-kivonat segíthet a pajzsmirigyhormonok szintjének stabilizálásában.

Szokatlanul keserűnek érzi a cukkinit? Akkor inkább ne egye meg, ugyanis súlyos mérgezést kaphat tőle!

Forrás: hazipatika.com

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