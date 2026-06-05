Tűz pusztított egy raktárépületben Bátyúban

Kigyulladt egy használaton kívüli gazdasági raktárépület péntek reggel a Beregszászi járásban található Bátyúban – Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a Facebook-oldalán.

A tüzet helyi lakosok észlelték, akik munkába menet füstöt és lángokat láttak a tetőszerkezet alól felszállni, ezért értesítették a tűzoltókat.

A helyszínre a nagydobronyi és a beregszászi tűzoltóegységek vonultak ki. Érkezésükkor a lángok már a raktár tetőszerkezetének mintegy felét elborították, és fennállt a veszélye annak, hogy a tűz az egész épületre átterjed.

A gyors beavatkozásnak köszönhetően a tűzoltóknak sikerült megakadályozniuk a lángok továbbterjedését. A mintegy 100 négyzetméteres területet érintő tüzet valamivel több mint egy óra alatt sikerült eloltani.

A tűzeset következtében a tetőszerkezet egy része, valamint az épületben tárolt régi bútorok megsemmisültek. A tűz keletkezésének okát és az anyagi károk mértékét a szakemberek jelenleg is vizsgálják.

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