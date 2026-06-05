Україна повернула з російського полону ще 186 людей

З російського полону повернулись 186 українців. Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомив Президент Володимир Зеленський.

«Ще 185 українських захисників сьогодні повертаються додому з російської неволі. І також із захисниками повертається один цивільний. Воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Рядові, сержанти й офіцери. Вони захищали нашу державу в Маріуполі та на «Азовсталі», а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках», – розповів Зеленський.

За його словами, серед визволених захисників є ті, хто перебував у російському полоні ще з 2022 року.

Президент також висловив вдячність всім, хто робить обміни можливими: команді, що ними займається, партнерам і особливо воїнам, які поповнюють обмінний фонд.

«Робота триває. Повернення наших людей – незмінний пріоритет для України. Щодня працюємо над тим, щоб визволити кожного українця та кожну українку з неволі», – сказав Президент.

ukrinform.ua

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