Újabb 186 ukrán tért vissza az orosz fogságból

Újabb 185 ukrán katona és egy civil tért haza pénteken az orosz fogságból – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon.

A fogságba esett ukránok fogolycserével szabadultak. Az ukrán elnök nem hozta nyilvánosságra, hogy cserébe hány orosz foglyot engedett Kijev szabadon. Az elnök kifejtette, hogy a hazatérők között vannak az ukrán fegyveres erők, a nemzeti gárda és a határőrszolgálat katonái, közkatonák, őrmesterek és tisztek. „Ők Mariupolban és az Azovsztalnál, valamint a donyecki, luhanszki, harkivi, herszoni, zaporizzsjai, szumi, kijevi és kurszki irányokban védték országunkat. Köztük vannak olyanok is, akik még 2022-ben kerültek orosz fogságba, és több év után tértek most vissza” – emelte ki Zelenszkij.

Az államfő köszönet mondott mindenkinek, aki lehetővé tette hazatérésüket: „a fogolycserékkel foglalkozó csapatnak és Ukrajna partnereinek, illetve azoknak az ukrán katonáknak, akik orosz hadifoglyokat ejtenek, „így gyarapítva a cserealapot, erejükkel és a fronton elért eredményeikkel biztosítják honfitársaik hazatérését„.

„Ukrajna számára változatlanul kiemelt prioritás az embereink hazahozatala. Minden nap azon dolgozunk, hogy minden egyes ukrán férfit és nőt kiszabadítsunk a fogságból” – hangsúlyozta Zelenszkij.

A hadifoglyokkal való bánásmód kérdéseivel foglalkozó koordinációs törzs a Facebookon azt írta, hogy a pénteken elengedett ukrán katonák több mint fele már 2022-ben hadifogságba esett, közülük többen a Donyeck megyei Mariupol kikötőváros védelme során. „A szabadon bocsátottak között van a mariupoli Azovsztal üzemben tartózkodók ellátását biztosító, egyedülálló helikopteres légihíd-művelet egyik résztvevője is” – emelte ki a koordinációs törzs. Közlésük szerint a legfiatalabb szabadult fogoly 26 éves, a legidősebb pedig 62 éves. A szabadon bocsátottak között két tiszt van.

„Valamennyi szabadult személy orvosi vizsgálaton esik át, megkapja a szükséges kezelést, az első időszakra nélkülözhetetlen ellátást, a törvényes juttatásokat, valamint részt vesz rehabilitációs és társadalmi reintegrációs programokban a hosszú orosz fogság után„

– tette hozzá a testület.

Forrás: MTI

Nyitókép forrása: Volodimir Zelenszkij Telegram-oldala

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