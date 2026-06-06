Elérte a 10 milliárd eurót az Ukrajnának nyújtott EBRD-finanszírozások értéke

Elérte a 10 milliárd eurót az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) által Ukrajnának nyújtott finanszírozások értéke – közölte pénteken a bank elnöke.

Odile Renaud-Basso a közép- és kelet-európai gazdaságok átalakulásának finanszírozására 1991-ben alapított londoni pénzintézet Rigában kezdődött éves közgyűlésének nyitóbeszédében elmondta: az EBRD az orosz invázió kezdete óta csaknem 50 ezer ukrán vállalatnak nyújtott pénzügyi támogatást.

Hozzátette: az EBRD által folyósított energiabiztonsági és infrastrukturális finanszírozások több mint 22 millió ukrán életkörülményeit javították, vagyis Ukrajna lakosságának több mint a fele jutott segítséghez a bank támogatásai révén.

Az EBRD kormányzótanácsa 2023 decemberében hagyta jóvá az igazgatóság által az ukrajnai támogatási programok folytatására kért 4 milliárd eurós tőkeemelést, amellyel az EBRD befizetett alaptőkéje 34 milliárd euróra emelkedett.

A bank erről szóló legutóbbi tájékoztatása szerint a részvényesek a tőkeemelés csaknem 95 százalékát lejegyezték.

Az EBRD beszámolója szerint a tranzakcióban a hét vezető ipari hatalom alkotta csoport (G7), az Európai Unió és az Európai Beruházási Bank (EIB) összes EBRD-részvényese, valamint a többi részvényes „elsöprő többsége” részt vett.

Az EBRD éves közgyűlését megnyitó pénteki beszédében a bank elnöke ugyanakkor kitért a csernobili atomerőmű romjai fölé emelt védőszarkofágra is, amelyet tavaly egy orosz dróntámadás megrongált.

Odile Renaud-Basso szerint a sürgős helyreállítási munkákat a nemzetközi közösségnek finanszíroznia kell.

A csernobili atomerőmű 1986-ban felrobbant negyedik blokkja fölé emelt 36 ezer tonnás, 110 méter hosszú, 257 méter széles és 105 méter magas, félhenger formájú acélszarkofág építésének fő finanszírozója az EBRD volt; a szarkofág 2016-ra készült el.

A londoni bank saját forrásból 715 millió eurót, nemzetközi társfinanszírozók bevonásával további 2,5 milliárd eurót folyósított az egykori atomerőmű leszerelésére, a védőpajzs felépítésére és a térség biztonságossá tételére.

Forrás: mti.hu

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