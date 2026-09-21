Tóth Árpád: Rozskenyér

Nézem a homorú völgyet,

A tárt ölű lapályt:

Nagy, ősi fenyőfa-teknő,

Mit vén idők véseje vájt.

A jámbor tót falucskák

Mint békés rozskenyerek

Töppednek a barna teknőn,

Mind oly szelíd s kerek.

Falusi, kerek kis sorsok

Jóízét érezem,

A sok apró, messzi tornyot

Simogatni nyúlna kezem:

Ó, falvacskák, kiket a béke

Hűs kovásza dagaszt,

Békételen szivemnek

Izenjetek vigaszt!

Már esti homályban ültök,

Csak itt fenn sajog a táj,

Fátylasodó szememnek

Hunyó nap bús tüze fáj;

Hunyó, rossz nap parázsa

Szívembe ette magát, –

Kis falvak, pöttömnyi békék,

Adjatok jóéjszakát…

Álmodjam rólatok ma!

Míg csöndetek takar,

Pelyhes csönd, szívig és állig,

Tán zsongul az árva zavar,

Rámsimítja az álom

Sugárzó, szép tenyerét,

S kiformálja szivemből

A béke rozskenyerét.

Kép forrása: mult-kor.hu

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