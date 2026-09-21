Kivonják a forgalomból a régebbi 200 hrivnyás bankjegyeket

Fokozatosan vonják ki a forgalomból a 2007-es kibocsátású 200 hrivnyás bankjegyeket Ukrajnában. A bankjegyeket a 2019-es mintájú címletek váltják fel.

A régi bankjegyeket továbbra is elfogadják fizetéskor, így a lakosságnak nincs teendője, és nem szükséges azokat külön beváltani. A 2007-es címletekkel továbbra is lehet fizetni az üzletekben, gyógyszertárakban, tömegközlekedésben és szolgáltatások igénybevételekor. A bankjegyek fokozatos cseréje a készpénzforgalom során történik.

Fokozatosan vonják ki a forgalomból a régi címletet A forgalomban maradó bankjegy

A 2019-es mintájú 200 hrivnyás bankjegynek már a módosított változata is forgalomban van, valamint különleges, az Ukrajna függetlenségének 30. évfordulójára kibocsátott bankjegyet is kiadtak.

Szeptember 4-től a 2 000 hrivnyás bankjegyet is bevezették Ukrajnában. Ez az ország hetedik papíralapú bankjegycímlete, amelyen Vaszil Sztus ukrán költő portréja látható. A bankjegyet több korszerű biztonsági elemmel látták el.

Nyitókép: Depositphotos

Kárpátalja.ma/pmg.ua

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