Beteget szállító mentőautó karambolozott Kárpátalján

Súlyos állapotú beteg kórházak közötti szállítását végző mentőautó balesetezett Kárpátalján. A mentőszolgálat beszámolója szerint járművük megkülönböztető fény- és hangjelzést használt az úton, amikor egy személygépkocsi manőverezés közben nekiütközött.

A sofőrök többsége helyesen reagált: lassítottak, és szabaddá tették az utat a mentő előtt.

Egy autó vezetője azonban figyelmetlen volt, nem vette észre a mögötte közeledő mentőt. Kocsijával visszafordulást kísérelt meg, és összeütközött a sürgősségi járművel.

A balesetben a szállított beteg nem sérült meg, kórházba juttatása érdekében azonnal egy másik mentőegységet riasztottak a helyszínre.

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