Babis: Csehország tiszteletben fogja tartani a NATO 5. cikkelyét

Csehország természetesen tiszteletben fogja tartani a NATO alapokmányának 5. cikkelyét – jelentette ki Andrej Babis cseh miniszterelnök a hétfői prágai kormányülés utáni sajtótájékoztatóján, kérdésre válaszolva.

Babis nem volt hajlandó kommentálni Robert Fico szlovák kormányfő azon múlt heti kijelentését, miszerint nem szeretné, ha Szlovákia részesévé válna valamilyen külföldi katonai konfliktusnak a NATO alapokmányának 5. cikkelye alapján.

Miniszterelnöke szerint Csehországot jelenleg semmiféle közvetlen veszély nem fenyegeti.

Michal Koudelka, a cseh Biztonsági Információs Szolgálat (BIS), tehát a civil elhárítás igazgatója a The Guardian című brit lapban a közelmúltban megjelent interjújában azt mondta: egy korlátozott orosz támadás a NATO valamelyik tagállama ellen nem évek, hanem esetleg már néhány hónap múlva is megtörténhet.

Babis erre reagálva kijelentette: ő szolgálati úton ilyen információt nem kapott a BIS-től. „Olyan információnk sincs, hogy Csehországot esetleg drónokkal vagy rakétákkal támadni akarnák” – jegyezte meg a cseh vezető.

Lengyelország természetesen más helyzetben van, miután az ukrajnai háború a közvetlen szomszédságában történik – mutatott rá Babis. „Amennyiben valami történne, akkor az 5. cikkely alapján természetesen segítséget nyújtunk Lengyelországnak”

– tette hozzá a cseh kormányfő.

„Mi, Csehország, természetesen tiszteletben fogjuk tartani az ötödik cikkelyt, Fico miniszterelnököt pedig nem kívánom kommentálni” – szögezte le Babis a sajtótájékoztatón.

Forrás: MTI

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