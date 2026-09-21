Trump: Oroszország elvesztette az ellenőrzést olajfinomító ipara felett

Oroszország elvesztette az ellenőrzést olajfinomító ipara felett – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök hétfőn a Truth Social közösségi oldalon.

„Oroszország (…) számos dízelüzemét lebombázták, és legalábbis átmenetileg működésképtelenné váltak. Ezt az értelmetlen és véget nem érő háborút Ukrajnával le kell zárni. Az egész világ szenved, miközben havonta 25 ezer ember, többségük katona, veszti életét”

– írta az amerikai elnök.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en reagálva Trump bejegyzésére közölte, hogy Ukrajna kész tenni a háborús helyzet enyhítéséért, és egyeztet partnereivel az ezzel kapcsolatos diplomáciai javaslatokról.

Az ukrán államfő egyetértett Trumppal abban, hogy a háborút meg kell állítani, és hangsúlyozta, hogy Ukrajna az orosz invázió első percétől kezdve a békére törekedett.

„Már többtucatnyi diplomáciai javaslatot tettünk arra, hogy miképpen lehet méltó módon véget vetni ennek a háborúnak, szavatolni a biztonságot és megakadályozni az újabb orosz inváziókat. Jelenleg is tart a párbeszéd Trump elnökkel és az Egyesült Államokkal” – közölte Zelenszkij. Hozzátette, hogy a napirenden lévő javaslatok között szerepel az orosz támadások megállítása az ukrán energetikai létesítmények, a létfontosságú infrastruktúra és az élelmiszerexport ellen.

„Ukrajna energetikai ágazatának, létfontosságú infrastruktúrájának vagy élelmiszerexportjának többé nem szabad orosz célpontnak lennie, és ha ez teljesül, akkor mi megtesszük az enyhülést célzó megfelelő lépéseket. Léteznek megvalósítható megoldások”

– hangsúlyozta.

Kijelentette, hogy országa egyeztetni fogja ezeket a javaslatokat partnereivel, már az ENSZ Közgyűlésének e heti New York-i csúcsszintű ülésszakán.

„Többé nem lesz olyan, hogy csak a megtámadott ország szenved el veszteségeket. Mára olyanná alakultak a háborúk, hogy az agresszor is veszít, ami a technológia fejlődésének tudható be. Az országok vezetésének képeseknek kell lenniük biztosítani az enyhülést, a biztonságot és a békét, és képesek is rá” – tette hozzá.

Forrás: MTI

Nyitókép: korábbi felvétel, Samuel Corum–Sipa/Bloomberg/Getty Images

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