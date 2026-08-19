Horvátországban őrizetbe vettek egy ukrán férfit 

Őrizetbe vettek Horvátországban egy ukrán állampolgárságú férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy köze volt az Északi Áramlat gázvezetékek ellen csaknem négy évvel ezelőtt elkövetett szabotázsakcióhoz – jelentette be szerdán a német ügyészség.

A karlsruhe-i testület azt közölte, hogy a búvárvizsgával rendelkező férfit a helyi hatóságok Pula városában vették őrizetbe.

Az ügyészség szerint a gyanúsított annak a csoportnak volt a tagja, amely felszerelte a víz alatt húzódó vezetékekre a robbanóeszközöket, illetve részt vett a vezetékek megrongálásában a dániai Bornholm-sziget közelében.

A férfi ellen a német hatóságok által kiadott európai elfogatóparancs volt érvényben.

A 2022 szeptemberében elkövetett robbanások súlyosan megrongálták az Oroszországot Németországgal összekötő Északi Áramlat-1 és a még üzembe helyezésre váró Északi Áramlat-2 gázvezetéket.

Forrás: MTI

(Nyitókép: illusztráció)

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →