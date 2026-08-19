Horvátországban őrizetbe vettek egy ukrán férfit 

Kárpátalja.ma Világ

Őrizetbe vettek Horvátországban egy ukrán állampolgárságú férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy köze volt az Északi Áramlat gázvezetékek ellen csaknem négy évvel ezelőtt elkövetett szabotázsakcióhoz – jelentette be szerdán a német ügyészség.

A karlsruhe-i testület azt közölte, hogy a búvárvizsgával rendelkező férfit a helyi hatóságok Pula városában vették őrizetbe.

Az ügyészség szerint a gyanúsított annak a csoportnak volt a tagja, amely felszerelte a víz alatt húzódó vezetékekre a robbanóeszközöket, illetve részt vett a vezetékek megrongálásában a dániai Bornholm-sziget közelében.

A férfi ellen a német hatóságok által kiadott európai elfogatóparancs volt érvényben.

A 2022 szeptemberében elkövetett robbanások súlyosan megrongálták az Oroszországot Németországgal összekötő Északi Áramlat-1 és a még üzembe helyezésre váró Északi Áramlat-2 gázvezetéket.

Forrás: MTI
(Nyitókép: illusztráció)

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