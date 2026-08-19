Kárpátalja ma: a darvai Szent Miklós fatemplom

A Técsői járás egyik különleges történelmi és kulturális emléke a darvai Szent Miklós fatemplom, amely a XV. század óta áll a településen. A templom a kárpátaljai faépítészet egyik kiemelkedő emléke, és Ukrajna, valamint Európa egyik legrégebbi fennmaradt fatemplomaként tartják számon.

A templomot 1470-ben építették tölgyfa gerendákból, egyetlen szög felhasználása nélkül. Eredetileg úgynevezett háztípusú templomként készült, később azonban tornyot és faragott oszlopokon nyugvó galériát is kialakítottak rajta. Építészetében a gótikus és barokk elemek egyaránt felfedezhetők, tetejét hagyományos zsindely borítja.

A templom különleges értékei közé tartoznak a XVIII. századból származó falfestmények, valamint a XVII. századi ikonosztáz. Utóbbi a helyiek elmondása szerint jelenleg Ungváron található.

A templom mellett egy nagyobb kő is látható, amelyhez érdekes helyi történet kapcsolódik. A hagyomány szerint ezt eredetileg a templom oltára mögött szerették volna elhelyezni, ám egy repedés miatt a mesterek végül elálltak a tervtől. A kő így ma is a templom építésének egyik néma tanúja.

A több mint öt évszázados történelem és számos megpróbáltatás ellenére a templom megőrizte eredeti jellegét és szakrális jelentőségét.

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