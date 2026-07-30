Többen meghaltak az éjszakai orosz légicsapásokban

Az eddigi adatok szerint legkevesebb hatan meghaltak, és nyolcan megsebesültek az ukrajnai Krivij Rihben július 30-ára, csütörtökre virradóra az orosz légicsapásokban, amelyek Kijevben is áldozatokat követeltek, Lembergben pedig több mint kéttucatnyian sebesültek meg az orosz rakétatámadásban, az ország több régiójában lakóházak, ipari és infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg – jelentették az illetékes ukrán hatóságok.

Hat ember, köztük két gyermek meghalt, további nyolcan, köztük két gyermek pedig megsebesült a Dnyipropetrovszk megyei Krivij Rih elővárosában, miután csütörtök éjszaka egy orosz ballisztikus rakéta eltalált egy lakóházat, a mentési művelet még tart – közölte kora reggel Olekszandr Vilkul, a városi védelmi tanács elnöke a Telegramon.

Több mint kéttucatnyian megsebesültek a nyugat-ukrajnai Lemberget hajnalban ért orosz rakétatámadás következtében, a katasztrófavédők további túlélők után kutatnak a romok alatt – tette közzé Andrij Szadovij polgármester és Makszim Kozickij megyei katonai kormányzó a közösségi médiában. Több mint 20 lakóház, valamint egy iskola és két óvoda is megrongálódott.

Kijevben egy ember meghalt, és ketten megsebesültek az éjszakai orosz támadás következtében – közölte a Nemzeti Rendőrség sajtószolgálata. Az ukrán fővárosban lakóházak, egy piac, egy garázsszövetkezet, raktárépületek és gépjárművek rongálódtak meg.

Forrás: MTI

(Nyitókép: oltási munkálatok Lembergben 2026. július 30-án hajnalban (forrás: DSZNSZ – Lemberg megye)

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