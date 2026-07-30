Vörös riasztás a horvát tengerparton

Harmadfokú, vörös riasztást adtak ki szerdán a horvát tengerpart több térségére a hétvégén érkező hőhullám miatt; a nappali csúcshőmérséklet helyenként elérheti a 40 Celsius-fokot, és az éjszakák sem hoznak majd valódi enyhülést.

A horvát meteorológiai szolgálat (DHMZ) szerdai előrejelzése szerint szombattól rendkívül meleg, száraz levegő árasztja el az országot. Az Adria partvidékén napközben 35-40 Celsius-fok várható, hajnalra pedig sokfelé 25 Celsius-fok alá sem hűl le a levegő. Az ország belső területein is rendkívüli hőségre számítanak.

A hőségben az éjszakák különösen megterhelők lehetnek, mert a tartós melegben a szervezet nehezebben regenerálódik. A meteorológusok szerint augusztus elején a jelenleg előrejelzettnél is magasabb hőmérsékletek fordulhatnak elő.

A hőhullám várhatóan augusztus első hetének nagy részében kitart. A hatóságok arra kérik a lakosságot és a turistákat, hogy a legmelegebb déli órákban kerüljék a hosszas napon tartózkodást, fogyasszanak elegendő vizet, a strandolást és más szabadtéri programokat pedig lehetőség szerint reggelre vagy estére időzítsék.

A rendkívüli meleg elsősorban az idősekre, a krónikus betegekre, a gyermekekre, a várandós nőkre és a szabadban dolgozókra jelent veszélyt. Gyermekeket és háziállatokat még rövid időre sem szabad parkoló autóban hagyni.

Forrás: MTI

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