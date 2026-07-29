Rágcsálócsapda miatt került kórházba egy egyéves gyerek Kárpátalján

Kórházba szállítottak egy egyéves gyermeket a Munkácsi járásban, miután kapcsolatba került egy rágcsálók ellen használt ragasztós csapdával, amelyben egy elpusztult rágcsáló is volt.

A szülők saját maguk vitték a kisgyermeket a mentőszolgálat bázisára. A feltételezések szerint a gyermek belélegezhette a ragasztó anyagának kipárolgását, ezért a mentősök azonnal ellátták, majd további vizsgálatok és megfigyelés céljából a Kárpátaljai Megyei Gyermekkórházba szállították.

A szakemberek szerint a rágcsálóirtó eszközök akkor is veszélyt jelenthetnek a kisgyermekekre, ha nem tartalmaznak mérgező anyagokat. Éppen ezért elzárt helyen kell tartani ezeket.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/103 Zakarpattya

Nyitókép: illusztráció

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