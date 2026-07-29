Donald Tuskkal tárgyalt Lublinban Volodimir Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Lublinban találkozott Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel. A megbeszélésen a kétoldalú kapcsolatok több kérdése mellett szó esett az Ukrajna és Lengyelország közötti történelmi párbeszéd folytatásáról is.

Az ukrán államfő tájékoztatta partnerét washingtoni diplomáciai tárgyalásainak eredményeiről, valamint egyeztettek a védelmi együttműködésről és az ukrán városok légvédelmének megerősítéséről.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a ballisztikus rakéták elleni védelem kiemelt fontosságú, és Ukrajna biztonsága egyben Lengyelország és egész Európa biztonságát is szolgálja.

A felek kitértek a háború következtében Lengyelországba menekült ukrán állampolgárok helyzetére is. Zelenszkij kiemelte: fontos, hogy a Lengyelországban menedéket talált ukránok biztonságban érezzék magukat. Ezzel utalt az ukrán menekültek elleni közelmúltbeli támadásokra.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Volodimir Zelenszkij

Nyitókép: Ukrán Elnöki Iroda

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