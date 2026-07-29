Donald Tuskkal tárgyalt Lublinban Volodimir Zelenszkij

Marcsák Gergely Nézőpont

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Lublinban találkozott Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel. A megbeszélésen a kétoldalú kapcsolatok több kérdése mellett szó esett az Ukrajna és Lengyelország közötti történelmi párbeszéd folytatásáról is.

Lengyelországba érkezett Volodimir Zelenszkij

Az ukrán államfő tájékoztatta partnerét washingtoni diplomáciai tárgyalásainak eredményeiről, valamint egyeztettek a védelmi együttműködésről és az ukrán városok légvédelmének megerősítéséről.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a ballisztikus rakéták elleni védelem kiemelt fontosságú, és Ukrajna biztonsága egyben Lengyelország és egész Európa biztonságát is szolgálja.

A felek kitértek a háború következtében Lengyelországba menekült ukrán állampolgárok helyzetére is. Zelenszkij kiemelte: fontos, hogy a Lengyelországban menedéket talált ukránok biztonságban érezzék magukat. Ezzel utalt az ukrán menekültek elleni közelmúltbeli támadásokra.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Volodimir Zelenszkij

Nyitókép: Ukrán Elnöki Iroda

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